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فن

متبقوش كدة.. أمير طيعمة يدعم يوسف الشريف بسبب رفضه ملامسة الفنانات

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:11 ص
امير طعيمة
امير طعيمة
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شروق ابراهيم
دعم الشاعر امير طعيمة، الفنان يوسف الشريف بعد تصريحاته بأنه يرفض ملامسة الفنانات في أعماله الفنية، ويشترط ذلك في العقود. 

وغرد أمير طعيمة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلا: "بتوع حرية الرأي و اللي دائما بيدافعوا عّن كل اللي يغضب ربنا، بيهاجموا الراجل اللي عايز يرضي ربنا في شغله و بيرفض تقديم ما يخدش الحياء في اعماله".

وأضاف: "و اصلا ما فرضش رأيه علي الاخرين، هو فقط مختار لنفسه طريق مريحه و ناجح فيه".

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وتابع: "يا جدعان النفس اللي بيخرج منك ممكن ما يرجعلكش، ما تبقوش كده". 

وجاء ذلك على خلفية السؤال الذي وجهه رامي رضوان، لـ يوسف الشريف، خلال لقائهما عبر قناة dmc الفضائية، والذي استفسر فيه الأول عن سبب عدم تصوير مشهد قيام سهر الصايغ بحمل الروبورت زين، في مسلسل «النهاية» الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي. 

وقال يوسف الشريف، إنه يضع ضوابط في عمله منذ 10 سنوات أو أكثر، ويقوم بكتابتها في عقود أعماله، بأنه يرفض المشاهد الساخنة، والقُبلات، وغيرها، لافتًا إلى أن له مطلق الحرية في ذلك طالما أنه لا يضر غيره.

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