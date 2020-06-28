بوابات تعقيم وكواشف حرارية.. لجان الثانوية بـ كفر الشيخ تستقبل طلاب شعبة الرياضيات.. صور

استقبلت لجان الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، طلاب الشعبة العلمية رياضيات؛ لأداء امتحان مادة الديناميكا، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.





وحرص مسئولو لجان الثانوية على تفعيل بوابات التعقيم وقياس درجة حرارة الطلاب، عبر الكواشف الحرارية ، قبل دخولهم اللجان، وتوزيع مهمات الوقاية من كمامات وغيره على الطلاب حرصًا على سلامتهم.





ومن جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، محافظ كفر الشيخ، باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم قبل بدء الامتحان وعقب انتهاء اللجان.





ووجه محافظ كفر الشيخ، بمراعاة التباعد والمسافات البينية، وتوزيع الكمامات الواقية والقفازات بصفة دورية ويومية، حفاظًا علي صحة وسلامة الطلاب والملاحظين، مكلفًا بتوفير مناخ هادئ ومناسب للطلاب.