AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بوابات تعقيم وكواشف حرارية.. لجان الثانوية بـ كفر الشيخ تستقبل طلاب شعبة الرياضيات.. صور

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:59 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
Advertisements
محمود زيدان
استقبلت لجان الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، طلاب الشعبة العلمية رياضيات؛ لأداء امتحان مادة الديناميكا، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وحرص مسئولو لجان الثانوية على تفعيل بوابات التعقيم وقياس درجة حرارة الطلاب، عبر الكواشف الحرارية، قبل دخولهم اللجان، وتوزيع مهمات الوقاية من كمامات وغيره على الطلاب حرصًا على سلامتهم.

ومن جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، محافظ كفر الشيخ، باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم قبل بدء الامتحان وعقب انتهاء اللجان.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بمراعاة التباعد والمسافات البينية، وتوزيع الكمامات الواقية والقفازات بصفة دورية ويومية، حفاظًا علي صحة وسلامة الطلاب والملاحظين، مكلفًا بتوفير مناخ هادئ ومناسب للطلاب.
بوابات تعقيم وكواشف حرارية.. لجان الثانوية بـ كفر الشيخ تستقبل طلاب شعبة الرياضيات.. صور
بوابات تعقيم وكواشف حرارية.. لجان الثانوية بـ كفر الشيخ تستقبل طلاب شعبة الرياضيات.. صور
بوابات تعقيم وكواشف حرارية.. لجان الثانوية بـ كفر الشيخ تستقبل طلاب شعبة الرياضيات.. صور
بوابات تعقيم وكواشف حرارية.. لجان الثانوية بـ كفر الشيخ تستقبل طلاب شعبة الرياضيات.. صور
بوابات تعقيم وكواشف حرارية.. لجان الثانوية بـ كفر الشيخ تستقبل طلاب شعبة الرياضيات.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيب 84 بوابة تعقيم جديدة بمداخل لجان الثانوية في كفر الشيخ.. صور

19 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية في كفر الشيخ.. بوابات تعقيم وكواشف حرارية لمواجهة كورونا

امتحانات الثانوية العامة .. جولة تفقدية لمسئولي الإسماعيلية باللجان

يحدث في الوادي الجديد.. أجهزة لمنع الغش وكواشف حرارية بلجان الثانوية العامة

خلال اجتماعه مع رؤساء اللجان.. محافظ كفر الشيخ يشدد على استمرار التطهير والتعقيم

لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. محافظ كفرالشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة والأزهرية.. صور

ترشيحاتنا

بعد بيراميدز .. فريق جديد يخطط للعب في الدوري الممتاز

استشارى أمراض القلب يكشف تفاصيل دراسة أمريكية أجريت على 90 ألف سيدة مصابة بكورونا

الزمالك يعلن ترحيبه بإقامة دوري جديد ويرفض استئناف الموسم الماضي.. فيديو

بإجمالي 4 آلاف سرير.. لميس سلامة: مستشفى القوات المسلحة للعزل بأرض المعارض يضم 4 قاعات

أريد الزواج من مطلقة فهل يحق لي سؤالها عن سبب الطلاق ؟ أمين الفتوى يرد

أخبار الفن.. محمد أنور وكريم فهمي يدافعان عن يوسف الشريف.. وانفصال حسن شاكوش عن خطيبته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا.. عادات يومية لتعزيز جهاز المناعة

مشروب الصيف .. طريقة عمل القهوة المثلجة

سعر ومواصفات بي ام دبليو bmw x5 الجديدة في مصر.. صور