على متن 46 رحلة استثنائية.. نحو 3 آلاف أجنبى عالق يغادرون مطار القاهرة اليوم

تغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، 46 رحلة سفر استثنائية إلى عدة وجهات سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية على متنها 2705‪ ‪ركاب عالقين بمصر من جنسيات مختلفة، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية في مارس الماضى بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19







ويصل إجمالي عدد رحلات الطيران، التي يشغلها مطار القاهرة الدولي، اليوم، إلى 91 رحلة إستثنائية على مدار اليوم ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة ورحلات بضائع، تقل على متنها 7360 راكبا من العالقين سواء بمصر أو بالخارج.







وتستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو القادم، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

