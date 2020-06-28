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منوعات

ينبح بقوة على السيارات.. كلب يقود رحلة مدرسية للأطفال ويعبر بهم الطريق.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:54 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكلب في الشارع يقود رحلة مدرسية للأطفال ويعبر بها الطريق ويحافظ عليهم.
 

حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أحدهم قام بطرد كلبه من المنزل منذ عام، وظل ذلك الكلب يسير وحيدا مشردا في الشوارع ولكنه لا يهاجم المواطنين.


وقال المواطنون القاطنون في المنطقة إن الكلب يبدو أنه شرس ومتوحش، إلا أنه لا يهاجم المارة بل يحاول مساعدتهم في عبور الطريق.


والتقط أحد المواطنين مقطع فيديو لذلك الكلب وهو يقود رحلة مدرسية للأطفال وينبح بقوة على السيارات في الشارع ليوقفها حتى يمر الأطفال بسلام.
 

جدير بالذكر أن الصحيفة ذكرت أن الكلب ظل ينبح حتى مر آخر طفل في الرحلة وسمح للسيارات بالمرور.

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