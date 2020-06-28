هازارد وبنزيما يقودان تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إسبانيول بـ الدوري الإسباني

استقر زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة إسبانيول، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإسباني.





ويسعى فريق ريال مدريد لاستغلال هدية برشلونة الذي سقط في فخ التعادل أمام سليتا فيجو 2-2 أمس السبت، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم والانفراد بصدارة الليجا.

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كورتوا خط الدفاع: مارسيلو - فاران - راموس- كارفخال. خط الوسط: كاسميرو - فالفيردي - توني كروس. خط الهجوم: فينسيوس جونيور - هازارد - كريم بنزيما.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة خلف برشلونة متصدر الترتيب بـ 68 نقطة، بينما يتواجد إسبانيول في المركز الـ 20 والأخير بـ 24 نقطة.