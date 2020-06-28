آخرها الاعتداء على الأمن الإداري.. 8 حلقات من مسلسل أزمات نائب الشو إلهامي عجينة

لا تكاد تنتهي مشكلة لنائب "الأزمات" إلا وتبدأ أخرى، فمنذ أيام أقحم إلهامي عجينة نفسه في مشكلة مع الأطباء، بعد اقتحام مستشفى شربين، وها هو يجدد نفسه يتكرر، ومع الأطباء أيضا.





فقد افتعل "عجينة" مشكلة عند ذهابه لمستشفى المنصورة، واصطحابه لحالة مرضية من أهالي دائرته واثنين من أقارب الحالة، وعند دخولهم المستشفى، تشاجر النائب مع أحد أفراد الأمن الإداري، متعديا عليه بالضرب والسب والقذف، لاعتراضه على دخول أقارب الحالة المريضة المستشفى، إلا أنه قد تم الصلح والتراضي بينهما.





وتعتبر هذه الواقعة حلقة من "مسلسل الأزمات" الذي يخرجه الهامي عجينة ، سواء بتصريحاته المثيرة للجدل، والتي بوصفها البعض بأنها تصريحات لـ "شو وفرقعة"، أو بالاعتداء على البعض خارج البرلمان، ونرصد فيما يلي أبرز أزمات الهامي عجينة.









- تصريحات كشف العذرية

اتهم إلهامى عجينة بالإساءة للمرأة والمجتمع، بعد مطالبته بإجراء كشف عذرية على الطالبات في الجامعات، وهوجم بشدة وحول للجنة القيم والتي أوصت في النهاية بإسقاط عضويته.





- العجز الجنسي

كما أثار إلهامي عجينة، أزمة أخرى بالحديث عن وجود تقريرًا طبيًا من جمعية الذكورة بجامعة بنها يؤكد أن 64% من الرجال ما بين سن الـ 40 عامًا حتى الـ 70 عامًا يعانون من العجز الجنسي.





- ختان الإناث

ولا ننسى من بين تلك الأزمات، ما أثارت بشأن خاات الإناث، عندما صرح "عجينة" قائلا: "لابد من الختان الجائر لكون المصريين "مش أقوياء"، والمرأة إذ ظلت غير مختونة فإن ذلك لا يُحدث توازنًا بينها وبين الرجل في مسألة الإثارة الجنسية".





- ملابس النائبات

أزمات الهامي عجينة وصلت إلى زميلاته تحت القبة، وأثار أزمة كبيرة معهن، عندما اعترض على ملابس النائبات في المجلس، موضحا أنه لا يجوز ارتداء "البوت والفساتين والملابس الكاجوال" داخل أروقة البرلمان، قائلا إنه يرفض هذا السلوك وعلى النواب ارتداء الملابس الرسمية والمحتشمة.





- وزير البترول

كما استغل إلهامي عجينة خطأ غير مقصود من وزير البترول، عندما بعث له رسالة مكتوب فيها: “سيادة النائبة إلهامى عجينة”، وهو ما دفع “عجينة” إلى الرد قائلا: “الوزير فاكرنى ست وأنا مش ست، ولو فيه حد فينا ست يبقى الوزير مش أنا”.





- أزمة مع الصحفيين

واستكمل نائب الدقهلية أزمات، حيث دب الخلاف بينه وبين صحفيين في محافظة الدقهلية، وإلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن «دائرة بلقاس». وقام مراسلو الصحف والمواقع الإليكترونية في الدقهلية بتقديم بلاغ ضد النائب إلهامى عجينة؛ بتهمة «السب والقذف»، على خلفية اعتراض الأخير على استقلال الزملاء «أتوبيس» المحافظة أثناء جولة في مدينة جمصة.