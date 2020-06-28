OnePlus تكشف أسعار 3 أجهزة تلفاز ذكية قادمة

دخلت شركة OnePlus، مجال أجهزة التلفاز الذكية في شهر سبتمبر الماضي، بعد إعلانها إطلاق سلسلة Q1 التي تتضمن طرازين، هما Q1، و Q1 Pro، وتأتي هذه التشكيلة بأسعار مرتفعة، والآن تستعد لإطلاق إصدرارت جديدة بسعر منخفض في 2 يوليو القادم.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أكدت شركة وان بلس OnePlus ، بعض ميزات سلسلة أجهزة التلفاز القادمة، والتى ستتضمن ثلاثة طرارزات، وعلى الرغم من أنها لم تكشف عن أحجام الشاشات لهذه التشكيلة، إلا أنها في وقت سابق من الشهر الجاري، حصل الشركة الصينة على ترخيص لطرازين بقياس 32 بوصة و43 بوصة، من المتوقع أن يكون الجهاز الثالث بقياس 55 بوصة، وهو نفس حجم سلسلة Q1.









وسيأتي الإصدار بشاشة بحجم 32 بوصة بدقة HD، في حين من المتوقع أن يأتي طرازا 43 بوصة و55 بوصة بدقة FHD و QHD، على التوالى، كما أشارت شركة OnePlus لأسعار السلسلة، حيث ستتوفر في الأسواق الهندية بسعر يعادل 265 دولار لإصدار 32 بوصة، و395 دولار لنموذج 43 بوصة، وبسعر يعادل 660 دولار لطراز 55 بوصة.





ومع أن الشركة الصينية لم تكشف المواصفات الكاملة لأجهزة التلفاز الذكية الجديدة، إلا أن OnePlus أكدت أنها ستأتي مع حافات ضيقة، وستدعم تقنيتي الصورة والصوت Dolby Vision و Dolby Atmos، ولن تتجاوز سماكتها 6.9 ملم، مما يجعلها أنحف من أحدث هواتف الشركة الذكية الرائدة.





الجدير بالذكر أن سلسلة التلفاز السابقة من شركة OnePlus ، تتوفر بسعر يعادل 925 دولارا أمريكيا لإصدار Q1، وبسعر يعادل 1320 دولارا أمريكيا لنموذج Q1 Pro.