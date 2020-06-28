امتحانات الثانوية .. حالة غش والإسعاف تنقل طالبين للمستشفى في كفر الشيخ

رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، حالة غش بالمحمول لطالب بلجنة مدرسة كفر الشيخ الثانوية التجارة للبنات.

وأكدت الغرفة، انتظام سير أعمال امتحان طلاب الثانوية العامة مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا ، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب، فضلًا عن إبلاغ الطلاب بحذف أحد الأسئلة في الامتحان.





وكشف تقرير غرفة العمليات، اليوم، عن استدعاء الإسعاف لطالبين بلجنة، المدرسة الثانوية التجارية للبنين بكفر الشيخ؛ لإصابة الأول بهبوط حاد في الدورة الدموية، والثاني بضيق في التنفس .





وأدى 1954 طالبًا وطالبة الامتحان في مادة الديناميكا ، في 68 لجنة، وتغيب عن أداء الامتحان 37 طالبًا وطالبة.