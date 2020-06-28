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اكتشاف أعراض القدم السكرية الأولية يحميها من البتر

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:01 م
اكتشاف أعراض القدم
اكتشاف أعراض القدم السكرية الأولية يحميها من البتر
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اسماء محمد
قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن الاكتشاف المبكر لأمراض الاوعي الدمويةبصفة عامة يجنب المريض الكثير من المضاعفات خاصة القدم السكرى لذا على كل مصاب بهذا الداء معرفة هذه الاعراض جيدا.
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وأضاف "وليد" أن حال القدم السكرى تحدث نتيجة وجود مشكلة العصبية أو القصور في الدورة الدموية أو الالتهابات الجرثومية تفسد القدم وإذا لم يتم اكتشافها بسرعة يتم بتر القدم أو جزء منها.

"وأوضح "وليد" أن الاكتشاف المبكر لمشكلة القدم السكرى مسألة فى غاية الأهمية لذا على الجميع معرفة الاعراض الاولية للقدم السكرى ضعف الإحساس بالقدم، والشعور ببرودة القدم بدون سبب او سخونتها، واختلال توازن الجسم، ووجود الام متكررة فى القدم  التنميل وألم ولسعة تزداد ليلا مع عدم وجود أى جرح.

وأشار "وليد" إلى أن ظهور اى اعراض غريبة فى القدم لدى مريض السكرى لابد من الاهتمام بعلاجها بشكل سريع لأن اهمالها أو التهاون بالأعراض السابقة يعرض المريض للإصابة بالجروح والتورم والقروح ، والتى تتسبب فى بتر القدم.

منوها إلى ان مريض السكرى يمكنه تجنب الاصابة بكل هذه المشاكل اذا التزم بتعليمات الطبيب احذية المناسبة لمرضى السكرى وطرق العناية بالقدم والفحص الدورى لهما هذا بالاضافة إلى جرعات الادوية المناسبة.
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