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برلمان

حققت أعلى عائد في تاريخها.. مختار جمعة: هيئة الأوقاف تسير على الطريق الصحيح

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:41 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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فريدة محمد
قال وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة إن هيئة الأوقاف تسير في الطريق الصحيح وننتظر منها أداء شديد التميز في المرحلة المقبلة . 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الأحد، بحضور الوزير، وممثلون عن وزارتى الأوقاف العدل، وعن الهيئة، لحسم مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة.

وأضاف جمعة أن "الأرقام لا تكذب فرغم ظروف كورونا حققت الهيئة أعلى عائد شهري في تاريخها هذا الشهر يونيو ٢٠٢٠ م . 

وحققت أعلى عائد سنوي في تاريخها العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م  ، وحققت هذا العام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م صافي إيرادات وأرباح استثمارية ما يزيد على مليار  ونصف المليار ( أكثر من ١٥٠٠ مليون ) جنيه مصري بخلاف مستحقات الأصول ومال البدل ، وما زال التحصيل جاريا.

وتابع وزير الأوقاف: سنعلن الأرقام النهائية لصافي الإيرادات والأرباح الاستثمارية يوم ١ / ٧ / ٢٠٢٠ وسنعلن إجمالي ما تم تحصيله من إيرادات ومستحقات الأصول ومال البدل في منتصف الشهر القادم يوليو ٢٠٢٠ . 

و اختتم: أتوجه من تحت قبة البرلمان الموقر بالشكر والتقدير لكل العاملين بهيئة الأوقاف على ما بذلوه من جهد هذا العام المالي ولا سيما في الأسابيع الأخيرة منه من جهد مُضْنٍ  بمعنى الكلمة .
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