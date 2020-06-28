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فن

قبل يوسف الشريف.. نجوم ونجمات رفضوا القبلات والمشاهد الساخنة.. إحداهن لم تسلم من الانتقادات

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:06 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
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شروق ابراهيم
فتحت تصريحات الفنان يوسف الشريف الاخيرة ملف " القبلات والمشاهد الحميمة" التي اختفت من السينما المصرية في العقد الاخير بسبب التغيرات التي حدثت في المجتمع المصري، وبات الفيلم الرومانسي خال من المشاهد الحميمة على عكس افلام الزمن الجميل وما يليها من افلام السبعينات والثمانينات. 

وما بين مؤيد ومعارض ، اعرب نجوم الفن عن رأيهم في تصريحات يوسف الشريف التي اكد من خلالها بأنه يرفض ملامسة الفنانات في أعماله الفنية، ويشترط ذلك في العقود. 

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وفي التقرير التالي ، نرصد نجوم شباك حققوا نجاحا وتاريخيا سينمائيا بدون قبلات او مشاهد حميمة : 

- أحمد حلمي
يأتي في مقدمة هؤلاء النجوم الفنان احمد حلمي واحد من اهم نجوم كوميديا السينما المصرية في السنوات الاخيرة، ونجم شباك وبالنظر الى افلامه لا يوجد قبلات او مشاهد حميمة رغم ابتعاده في بعض الاحيان عن الكوميديا بتقديم افلام تراجيدية مثل " 1000 مبروك" و " اسف على ازعاج". 

-كريم عبد العزيز
رسم الفنان كريم عبد العزيز لنفسه طريقا في الفن بعيدا عن الاثارة او اثارة حيفظة جمهوره، بتقديمه ما يسمى بـ الفن الوسطي ، الرومانسية بدون خدش حياء والكوميديا بدون اسفاف. 

ومن أشهر أفلامه التي حملت طابع رومانسيا وتخلى فيها كريم عبد العزيز عن القبلات والمشاهد الحميمة وحققت نجاحا :" لية خلتني احبك" ، " ابو علي" ، " نادي الرجال الشري"، رغم ان الاخير كان يتضمن قصة خيانة زوجية الا ان لم يتضمن العمل اي مشهد حميمي بين كريم عبد العزيز وعشيقته " نسرين طافش". 

منى زكي
بالنظر الى تاريخ منى زكي السينمائي والتي ينصفها النقاد وجهورها نجمة جيلها، ابتعدت بقدر الامكان عن الاثارة وتقديم القبلات ورغم ذلك تعرضت لانتقادات بسبب فيلم " احكي يا شهرزاد" بسب جرأة السيناريو والفيلم ومشهد جريء لها مع حسن الرداد وهو يداعبها.

وقدمت منى زكي ثنائيات فنية رومانسية مع الفنان احمد السقا مثلا افريكانو ، عن العشق و الهوى، تيمور وشفيقة وغيرها إلا أنها استمرت على نفس النهج.

-غادة عادل

التزمت الفنانة غادة عادل على مدار التمثيل لأكثر من 20 عاما بتقديم ادوار خفيفة الظل او اجتماعية بدون الاعتماد على القبلات أو المشاهد الحميمة لتدخل قائمة النجمات التي لم يقبلها فنان. 

حتى وبعد انفصالها عن زوجها المخرج مجدي الهواري سارت على نفس النهج ومازالت تقدم افلاما رومانسية واجتماعية وأكشن، لا تحمل أي مشاهد جريئة. 

-ياسمين عبد العزيز

منذ صعودها سلالم الشهرة واحتراف التمثيل بعد ان كانت نجمة اعلانات ، وتحتفظ ياسمين عبد العزيز بالمعاير التي وضعتها للأعمال الفنية، والتي تعززت بتحولها لنجمة شباك تذاكر لذلك تفرض شروطها علي اي عمل فني. 

ياسمين عبد العزيز اعتمدت طوال حياتها على تقديم الكوميديا الاجتماعية لذلك لم يتطلب منها تقديم مشاهد حميمة أو قبلات. 
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