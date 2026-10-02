تفاصيل زيادة أعداد المقبولين بعدد من الجامعات الخاصة

أكد مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه تم عرض مقترح بشأن زيادة أعداد الطلاب المقبولين للعام الجاري في عدد من الجامعات الخاصة، وبعد الموافقة عليه تم ارسال خطاب بشأنه لعدد من الجامعات خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح المصدر أن زيادة أعداد المقبولين تقتصر على الجامعات المستوفية للاشتراطات والمعايير المطلوبة، مؤكدًا أن القرار يأتي في ضوء الإمكانيات المتاحة بكل جامعة ومدى قدرتها على استيعاب الأعداد الإضافية.

وأشار إلى أن الجامعات بدأت في تنفيذ القرارات الخاصة بالزيادة التي أُرسلت إلى الجامعات الخاصة، حيث تم قبول عشرات الطلاب بالفعل خلال الأيام الماضية.