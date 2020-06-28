نتائج المسحة ظهرت اليوم.. الإنتاج الحربي يفتح النار على طارق يحيى بسبب باسم مرسي

شن أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربي هجوما حادا على طارق يحيي مذيع قناة نادي الزمالك بسبب ما ردده عن إصابة باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد.





وأكد "عامر"، على سلامة جميع اللاعبين من فيروس كورونا وسلبية عينات الفريق وخصوصا اللاعب باسم مرسي بعدما صرح طارق يحيي عبر قناة الزمالك بإصابة اللاعب بكورونا.







وقال عامر إن " نتائج المسحة الطبية التي قام بها اللاعبين ظهرت اليوم فكيف علم طارق يحيي إصابة اللاعب أمس؟".





وأضاف : " طارق يحيي صرح بالخبر دون أن يتأكد من صحته أو من المصدر الصحيح للخبر ".

وتابع "عامر"، قائلا: "طارق يحيي لم يعتذر حتى الآن إلي إدارة نادي الإنتاج الحربي أو للاعب علي هذه الشائعة"، مطالبا طارق يحيي بمراعاة الدقة فيما بعد قبل أن يصرح بأي خبر خصوصًا في مثل هذه الأخبار التي من شأنها أن تؤثر على اللاعب والفريق.