نتائج المسحة ظهرت اليوم.. الإنتاج الحربي يفتح النار على طارق يحيى بسبب باسم مرسي

شن أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربي هجوما حادا على طارق يحيي مذيع قناة نادي الزمالك بسبب ما ردده عن إصابة باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد.
وأكد "عامر"، على سلامة جميع اللاعبين من فيروس كورونا وسلبية عينات الفريق وخصوصا اللاعب باسم مرسي بعدما صرح طارق يحيي عبر قناة الزمالك بإصابة اللاعب بكورونا.
وقال عامر إن " نتائج المسحة الطبية التي قام بها اللاعبين ظهرت اليوم فكيف علم
طارق يحيي إصابة اللاعب أمس؟".
وأضاف : " طارق
يحيي صرح بالخبر دون أن يتأكد من صحته أو من المصدر الصحيح للخبر ".
وتابع "عامر"، قائلا: "طارق
يحيي لم يعتذر حتى الآن إلي إدارة نادي الإنتاج الحربي أو للاعب علي هذه الشائعة"، مطالبا طارق يحيي بمراعاة الدقة فيما بعد قبل أن يصرح بأي خبر خصوصًا في مثل هذه
الأخبار التي من شأنها أن تؤثر على اللاعب والفريق.