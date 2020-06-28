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أخبار البلد

لاستخدامها بقطارات السكة الحديد.. وزير النقل يوجه بسرعة تنفيذ مشروع الكارت الذكي والتذكرة الموحدة

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس اي تي) للعام المالي 2019.

وشهد الاجتماع  المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة وعرض تقرير مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للعام المالي بالإضافة إلى عرض تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن مراجعة القوائم المالية عن  للعام المالي المنتهي في 31/12/2019، حيث حققت الشركة ارباحا خلال 2019 قدرها ١٧.٣ مليون جنيه مقارنة بما حققته خلال العام المالي 2018 بواقع 11.1 مليون جنيه.

واستعرض الوزير موقف تنفيذ المشروعات التي تم تنفيذها خلال العام المالي 2019 مثل مشروع توريد وتركيب كاميرات مراقبة بأبراج الاشارات بعدد 122 برج للمرحلتين الاولى والثانية، كما استعراض عدد من المشروعات المخطط تنفيذها خلال عام 2020 مثل توريد وتركيب بوابات اليكترونية بمداخل عدد من المحطات ومشروعات منظومات الحريق (انذار- اطفاء) وكذلك مشروعات أنظمة تامين الشبكات ومشروع التعاقد مع كبرى الشركات العاملة في مجال الدفع الالكتروني ووكلاء البيع لفتح منافذ حجز جديدة.

ووجه الوزير بالتركيز خلال الفترة القادمة على تنفيذ الشركة ثلاث مشروعات في غاية الأهمية وهي مشروع انشاء الشبكات والحريق وكاميرات المراقبة الخاصة وبوابات التذاكر بمحطة بشتيل والانتهاء من توريد وتركيب بوابات اليكترونية بمداخل عدد من المحطات وسرعة الانتهاء من الكارت الذكي والتذكرة الموحدة بالمواصفات العامة.

وأكد الوزير على أهمية مشروع محطة بشتيل حيث سيساهم في تكامل وربط وسائل النقل المختلفة وتخفيف الضغط علي محطات القطارات المركزية ( مصر – الجيزة ) علي مستوي النقل والخدمات والصيانة، لافتا الى اهمية مشروع بوابات التذاكر لحوكمة دخول المحطات بالتذاكر بما يساهم في زيادة العائد المادي لهيئة السكك الحديدية.

كما أكد الوزير على الأهمية الكبيرة لمشروع الكارت الذكي والتذكرة الموحدة لما له من عائد كبير على مستوى الدولة ومشغلي خدمات النقل والمواطن وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في وسائل المواصلات المختلفة وتعزيز الميزة التنافسية لمنظومة النقل.

وأشار إلى انه سيساهم في سهولة تنقل المواطنين وعدم الحاجة للوقوف في طوابير أمام شبابيك الحجز بالمحطات لشراء تذاكر ورقية بالإضافة إلي توحيد الية تحصيل ايرادات الدولة لوسائل النقل وتحصيل ايرادات وسائل النقل في وعاء مالي واحد بالإضافة إلى تعزيز ظهور قطاع النقل ومساهمته في الناتج القومي الإجمالي وكذلك التخطيط لحركة النقل الجماعي وقدرته الإستيعابية.

كما أكد الوزير على استخدام شركة تكنولوجيا المعلومات في التنفيذ والدعم الفني لمشروعات التكنولوجيا بالوزارة.
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