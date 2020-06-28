مياه الشرقية توقع عقودا لمشروعات شبكات الصرف الصحي بكفر الفرايحة

وقع اللواء مهندس شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، اليوم، 4 عقود لمشروع شبكات الصرف الصحى ومحطات رفع و خطوط طرد تجمع قروى كفر الفرايحة، بحضور المهندس عبد المنعم رسلان الخبير التعاقدى بالشركة القابضة.
وأوضح، أن المشروعات ستخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين المحرومين من خدمات الصرف الصحي، وهى:-
١- عقد تنفيذ مشروع شبكات صرف صحى ومحطات رفع وخطوط طرد لتجمع قروى كفر الفرايحه ( قرية كفر الفرايحه وابو طاحون) بتكلفة ١٣٥ مليون جنيه.
٢- عقد تنفيذ مشروع شبكات صرف صحى ومحطات رفع وخطوط طرد لتجمع قروى كفر الفرايحه( قرية منشأة الامير وعزبة السوالمه) بتكلفة ٦١ مليون جنيه.
٣ - عقد تنفيذ مشروع شبكات صرف صحى ومحطات رفع وخطوط طرد لتجمع قروى كفر الفرايحه( قرية ابراهيم حسن وعزبة المنشر ) بتكلفة ٧٤,٨ مليون جنيه.
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٤- عقد تنفيذ مشروع شبكات صرف صحى ومحطات رفع وخطوط طرد لتجمع قروى كفر الفرايحه( عزبة بنى عبس والشعراء)، بتكلفه ٤٠ مليون جنيه.
وأشار الى أن المشروعات تأتى استكمالًا لأعمال البناء والتطوير والنهوض بخدمات الشركة المقدمة للمواطن وتحسين خدمات البنية التحتية فى ضوء توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق الأمن المائي والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي.