مياه الشرقية توقع عقودا لمشروعات شبكات الصرف الصحي بكفر الفرايحة

وقع اللواء مهندس شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، اليوم، 4 عقود لمشروع شبكات الصرف الصحى ومحطات رفع و خطوط طرد تجمع قروى كفر الفرايحة، بحضور المهندس عبد المنعم رسلان الخبير التعاقدى بالشركة القابضة.





وأوضح، أن المشروعات ستخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين المحرومين من خدمات الصرف الصحي، وهى:-









١- عقد تنفيذ مشروع شبكات صرف صحى ومحطات رفع وخطوط طرد لتجمع قروى كفر الفرايحه ( قرية كفر الفرايحه وابو طاحون) بتكلفة ١٣٥ مليون جنيه.









٢- عقد تنفيذ مشروع شبكات صرف صحى ومحطات رفع وخطوط طرد لتجمع قروى كفر الفرايحه( قرية منشأة الامير وعزبة السوالمه) بتكلفة ٦١ مليون جنيه.









٣ - عقد تنفيذ مشروع شبكات صرف صحى ومحطات رفع وخطوط طرد لتجمع قروى كفر الفرايحه( قرية ابراهيم حسن وعزبة المنشر ) بتكلفة ٧٤,٨ مليون جنيه.









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٤- عقد تنفيذ مشروع شبكات صرف صحى ومحطات رفع وخطوط طرد لتجمع قروى كفر الفرايحه( عزبة بنى عبس والشعراء)، بتكلفه ٤٠ مليون جنيه.







