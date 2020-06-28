خاص.. مشروع كويتي في مصر للقضاء على كل مصابي فيروس الروتا بقيمة مليار دولار

كشف مصدر كويتي رفيع المستوى عن تعاون كويتي في مجال الصحة تقدمه دولة الكويت الشقيقة لعلاج كل أطفال مصر المصابين بفيروس الروتا المسبب للوفاة.
وحسب المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أوضح لـ صدى البلد، أن الكمية التى تمنحها الكويت لمصر تكفى لعلاج كل الأطفال المصابون بفيروس الروتا فى مصر وتقترب قيمتها نحو المليار دولار من خلال مشروع تم الإعداد له بعناية فائقة.
وحسب إحصائية للمركز القومي للبحوث فإن فيروس الروتا يتسبب فى وفاة حوالى 527000 حالة سنويا، منها 82 % تحدث بين الأطفال التى تسكن فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وخاصة تلك التى تعانى من ضعف أنظمة الرعاية الصحية أحد الأسباب الأساسية التى تسبب الإسهال الحاد عند الأطفال دون الخامسة على مستوى العالم.