خاص.. مشروع كويتي في مصر للقضاء على كل مصابي فيروس الروتا بقيمة مليار دولار

كشف مصدر كويتي رفيع المستوى عن تعاون كويتي في مجال الصحة تقدمه دولة الكويت الشقيقة لعلاج كل أطفال مصر المصابين بفيروس الروتا المسبب للوفاة.





وحسب المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أوضح لـ صدى البلد، أن الكمية التى تمنحها الكويت لمصر تكفى لعلاج كل الأطفال المصابون بفيروس الروتا فى مصر وتقترب قيمتها نحو المليار دولار من خلال مشروع تم الإعداد له بعناية فائقة.



