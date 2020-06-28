AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

مظهر حضاري وتكنولوجيا حديثة.. أقسام الشرطة في ثوبها الجديد توفر أفضل خدمة للمواطنين ..فيديو وصور

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:58 م
قسم شرطة الجيزة
قسم شرطة الجيزة
Advertisements
مصطفى رماح
- استمرار سياسة وزارة الداخلية في تطوير المنشآت الشرطية
- استحداث الوسائل التكنولوجية لتقديم الخدمات للمواطنين
- تطوير عدد من أقسام الشرطة بـ 4 محافظات بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
تطوير مكاتب حقوق الإنسان
- مراعاة تقديم خدمات ميسرة على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

تنتهج وزارة الداخلية نهجا جديدا فى التعامل مع المواطنين، من خلال الاهتمام فى الفترة الأخيرة بالتسهيل على المواطنين فى الحصول على خدماتهم فى سهولة ويسر ودون عناء.

وقامت الأجهزة المعنية بالوزارة بتنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتطوير المنشآت الشرطية وافتتاح أخرى جديدة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأعلنت الوزارة فى الفترة الأخيرة تطوير عدد كبير من المنشآت الشرطية بجميع المحافظات ضمن الخطة الموضوعة، والتى تشمل تطوير جميع المنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إقامة منشآت شرطية جديدة تستخدم فيها أحدث الوسائل التكنولوجية، وتوفير أماكن لراحة المواطنين لحين الانتهاء من تقديم الخدمات لهم.

وراعت وزارة الداخلية خلال عمليات التطوير إدخال "منظومة الخدمات الإلكترونية والرقمية" إلى المنشآت الشرطية، لأن هذا هو النهج الحديث الذى اتبعته وزارة الداخلية فى جميع قطاعاتها لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

وفاجأت وزارة الداخلية المواطنين بتطوير عدد من أقسام الشرطة، وذلك قبل أيام قليلة من احتفالات المصريين بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وانتهت أجهزة وزارة الداخلية وفقًا لبرنامجها الزمني من تطوير عدد من أقسام الشرطة بمحافظات "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وجنوب سيناء" وفقًا لنموذج موحد اضطلعت بتنفيذه الأجهزة الاستشارية بالوزارة وروعى فيه المظهر الحضارى الذى يلبى جميع متطلبات المواطنين، لا سيما كبار السن وذوي القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان وجميع المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وبدأت الوزارة بهذا النموذج الذى يتم تطبيقه ليشمل جميع أقسام ومراكز الجمهورية تباعًا حتى يتحقق المستهدف منها، وذلك لكون الأقسام الشرطية هى الواجهة الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بصورة مستمرة على مدار الساعة لتلبية متطلباته.

وتسعى الجهود الأمنية دائمًا نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير فى تحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية المعاصرة والتى ترتكز فى أحد محاورها على تهيئة البيئة الوظيفية المواتية لأداء أمنى فعال.

ويأتي تحقيق ذلك من خلال توفير الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية ومواكبةً للطفرة المعمارية والحضارية التى تشهدها البلاد وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف تطوير وتحديث المنشآت الشرطية بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور.
مظهر حضاري وتكنولوجيا حديثة.. أقسام الشرطة في ثوبها الجديد توفر أفضل خدمة للمواطنين ..فيديو وصور
مظهر حضاري وتكنولوجيا حديثة.. أقسام الشرطة في ثوبها الجديد توفر أفضل خدمة للمواطنين ..فيديو وصور
مظهر حضاري وتكنولوجيا حديثة.. أقسام الشرطة في ثوبها الجديد توفر أفضل خدمة للمواطنين ..فيديو وصور
مظهر حضاري وتكنولوجيا حديثة.. أقسام الشرطة في ثوبها الجديد توفر أفضل خدمة للمواطنين ..فيديو وصور
مظهر حضاري وتكنولوجيا حديثة.. أقسام الشرطة في ثوبها الجديد توفر أفضل خدمة للمواطنين ..فيديو وصور
مظهر حضاري وتكنولوجيا حديثة.. أقسام الشرطة في ثوبها الجديد توفر أفضل خدمة للمواطنين ..فيديو وصور
مظهر حضاري وتكنولوجيا حديثة.. أقسام الشرطة في ثوبها الجديد توفر أفضل خدمة للمواطنين ..فيديو وصور
مظهر حضاري وتكنولوجيا حديثة.. أقسام الشرطة في ثوبها الجديد توفر أفضل خدمة للمواطنين ..فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«العيون الساهرة» .. دور بطولي لرجال الشرطة من عاصفة التنين لمحاربة فيروس كورونا

الحظر في 60 يوما.. كيف طبقت الداخلية إجراءات الدولة للحماية من كورونا؟

تطوير وتحديث أقسام الشرطة.. هدية الداخلية للمواطنين بمناسبة 30 يونيو.. صور

بشكل عصري.. أقسام الشرطة في ثوبها الجديد خلال ذكرى ثورة 30 يونيو

بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. الداخلية: تطوير وتحديث أقسام الشرطة لتقديم خدمات عصرية للمواطنين.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

وضعا جثتها في مواد كيماوية لإخفاء ملامحها.. سباك وعامل اغتصبا طفلة وقتلاها في فيصل

عماد الدين أديب: زيارة وفد أمني قطري تركي لإثيوبيا سبب رفضها لاتفاق واشنطن

أخبار الرياضة السعودية.. اعتزال محمد الشلهوب.. بيع يوسف البلايلي.. وإصابة دي سوزا بفيروس كورونا

ببنطلون مقطع من الركبة.. حلا شيحة تخطف الأنظار مع أولادها

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا لـ رئيس الوزراء

شاهد.. رد قوي من رضوى الشربيني على الجدل المثار حول يوسف الشريف

AdvertisementS

رئيس الوزراء: الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

بعد تنازله عن قضاياه ضد الأهلي.. تركي آل الشيخ يعتزل فيسبوك

وضعا جثتها في مواد كيماوية لإخفاء ملامحها.. سباك وعامل اغتصبا طفلة وقتلاها في فيصل

الخميس بدلا من منتصف الأسبوع .. الحكومة تستحدث نظاما جديدا بشأن الإجازات الرسمية

نقابة المهن التمثيلية عن اعتزال عبلة كامل الفن: منعرفش عنها حاجة

الإمارات تعلن وفاة مؤسس أول بنك إسلامي في العالم

اعتذر عن رئاسة الشبكة وتقديم البرامج.. عمرو الليثى يعلن انتهاء ارتباطه بقناة النهار

بالانجليزية ...النيابة العامة توجه رسائلها للحفاظ علي المجتمع

وزير التعليم العالي: نشهد الآن المرحلة المنتظمة لإصابات فيروس كورونا.. فيديو

الحكومة: الإجازات الرسمية سيتم استبدالها دائما بيوم الخميس

انا وانت مكملين يا سندي وعزوتى.. رسالة مؤثرة من خطيبة حسن شاكوش لوالدها بعد الانفصال عن مطرب المهرجانات.. شاهد

لقاء الخميسي تكشف رد فعلها لحظة إبلاغها بإصابة محمد عبد المنصف بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هترجع الجيم .. إليك أفضل طريقة لتخفيف ألم العضلات

أغربها معطر للتنفس .. 5 استخدامات لن تتوقعها لـ زيت جوز الهند

تناولها فورا .. 5 أطعمة تحميك من الإصابة بالتهاب المفاصل