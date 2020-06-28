مظهر حضاري وتكنولوجيا حديثة.. أقسام الشرطة في ثوبها الجديد توفر أفضل خدمة للمواطنين ..فيديو وصور

- استمرار سياسة وزارة الداخلية في تطوير المنشآت الشرطية

- استحداث الوسائل التكنولوجية لتقديم الخدمات للمواطنين

- تطوير عدد من أقسام الشرطة بـ 4 محافظات بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

- تطوير مكاتب حقوق الإنسان

- مراعاة تقديم خدمات ميسرة على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة





تنتهج وزارة الداخلية نهجا جديدا فى التعامل مع المواطنين، من خلال الاهتمام فى الفترة الأخيرة بالتسهيل على المواطنين فى الحصول على خدماتهم فى سهولة ويسر ودون عناء.





وقامت الأجهزة المعنية بالوزارة بتنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتطوير المنشآت الشرطية وافتتاح أخرى جديدة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.





وأعلنت الوزارة فى الفترة الأخيرة تطوير عدد كبير من المنشآت الشرطية بجميع المحافظات ضمن الخطة الموضوعة، والتى تشمل تطوير جميع المنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إقامة منشآت شرطية جديدة تستخدم فيها أحدث الوسائل التكنولوجية، وتوفير أماكن لراحة المواطنين لحين الانتهاء من تقديم الخدمات لهم.





وراعت وزارة الداخلية خلال عمليات التطوير إدخال "منظومة الخدمات الإلكترونية والرقمية" إلى المنشآت الشرطية، لأن هذا هو النهج الحديث الذى اتبعته وزارة الداخلية فى جميع قطاعاتها لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.



