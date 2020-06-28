ماذا قال حسام البدري فى اجتماع الجبلاية مع مدربي المنتخبات الوطنية





كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول كواليس ما دار فى اجتماع اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع مدربي المنتخبات الوطنية.





وقال البدري عقب انتهاء الاجتماع: "الفترة الأخيرة كان بها قلق، واحنا عندنا ارتباطات مباريات تصفيات أمم افريقيا وبطولة أمم إفريقيا".





وتابع: "هننتظر اجتماع الكاف يوم الثلاثاء علشان نشوف موقفنا ايه وطرحنا تصوراتنا مع اتحاد الكرة لكن هناك التصور الاخير مع المسابقات بعد اجتماع الكاف".





وأضاف: "في أجندات وطلبات مختلفة بالنسبة للبطولات الأفريقية الموجودة على مستوى الأندية، هنشوف الأجندات الخاصة بالمنتخبات كمان .. حطيت مع الاتحاد تصورات المرحلة اللي جاية ومن المهم اللاعيبة تكون جاهزة قبل توقفات سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر".



