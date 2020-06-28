المنتخب يمتلك خطة أفريقيا.. محمد بركات : إعلان جدول الدورى بعد اجتماع الكاف الثلاثاء المقبل

كشف محمد بركات مدير منتخب مصر الوطنى عن تفاصيل ما دار فى اجتماع اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع مدربي المنتخبات الوطنية.





وقال محمد بركات عقب انتهاء اجتماع الجبلاية مع مدربي المنتخبات الوطنية: "احنا مع عودة الدوري وده في مصلحة المنتخب واللاعبين تحتاج اعداد لمدة ٦ اسابيع بالأندية".





وأضاف: "احنا كجهاز فنى للمنتخب عندنا خطة هنعلنها بعد اجتماع الكاف يوم الثلاثاء المقبل لحسم مواعيد دوري الابطال والكونفيدرالية وكأس الأمم".





وأضاف أن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات فى الجبلاية سوف يعلن جدول الدوري بعد اجتماع الكاف.



