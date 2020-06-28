السوادن يلقي القبض على عشرات الأفراد في طريقهم للعمل كمرتزقة في ليبيا

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان اليوم الأحد، إلقاء القبض على عشرات الأفراد الذين كانوا في طريقهم إلى ليبيا للعمل كمرتزقة.





وقال جمال جمعة الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع إن قوة أمنية مشتركة تمكنت من القبض على 122 متفلّت، بينهم 8 أطفال متوجهين للعمل كمرتزقة في ليبيا.





وأضاف أن 72 من المقبوض عليهم سيواجهون تهما بموجب المادة "5/ح" من قانون الطوارئ تتصل بالإعتداء على معسكر كتروم والإنتماء لمجلس الصحوة الثوري وشراء الأسلحة وتجنيد الأطفال والتحريض ضد الدولة وإثارة النعرات القبلية َوالنهب المسلح، بينما سيتم تسليم 50 الآخرين للشرطة لوجود حالات اشتباه ضدهم.





وتابع أن القبض على هذه المجموعة عمل كبير يحسب للقوات الأمنية ويبصر الشعب والمواطنين بحجم الجرائم التي ترتكب ضد السودان عبر استخدام الشباب، في وقت تتجه جميع الجهود في البحث عن السلام والخروج بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان وصولا إلى الديمقراطية.





إلى ذلك، نفت قوات الدعم السريع في السودان اتهامات حكومة الوفاق بإرسال أو السماح للمسلحين بالذهاب إلي ليبيا، وأكدت أنها تحمي حدود السودان ولا تسمح بنقل مسلحين إلى ليبيا.





بدوره ينفي الجيش اليبي مزاعم الوفاق، ويتهمها بالتعاون مع تركيا ونقل المرتزقة السوريين للقتال مع ميليشيات الوفاق، وهو ما وثقته المؤسسات الدولية والأممية.



