ضبط مدير محل مستلزمات طبية منع تداول 1780 كمامة بالاسكندرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .
اسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن محل لبيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول 1780 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" بقصد رفع أسعارها.
وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.