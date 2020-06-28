أخبار النادي الأهلي.. رسالة من أليو بادجي.. وفترة تعافي حسين الشحات

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الاحد مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:
وجه حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشكر لجميع الأشخاص الذين تواصلوا معه للاطمئنان علي صحته، عقب إجرائه عملية جراحية.
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الابتعاد عن الفيس بوك وعدم نشر أي منشورات عليه هذه الفترة.
استقر مسئولو نادى المقاولون العرب على عرض طاهر محمد طاهر نجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للبيع بشكل نهائى وليس الإعارة.