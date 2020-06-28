AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

سنة كفاية ودقت ساعة 30 يونيو.. كيف استقبلت الصحف المصرية يوم الثورة على الإخوان؟

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:28 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
صدى البلد
من أجل مستقبلٍ أفضل ثار الشعب المصري على حكم جماعة الإخوان في يوم 30 يونيو 2013، ثورة انحاز لها الجيش المصري، وأيدتها كل مكونات المجتمع المصري، وفي القلب منها الصحف المصرية.

وبمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو يرصد صدى البلد في هذه السطور "مانشيتات" الصحف المصرية صباح يوم 30 يونيو.

صحيفة الأهرام

كتبت صحيفة الأهرام في صدر صفحتها الأولى يوم 30 يونيو 2013 " مصر فى قبضة الخوف.. تأمين كامل للمنشآت الحيوية عشية المظاهرات.. الجيش يعزز وجوده.. والطائرات تجوب سماء المحافظات.. زيادة المعتصمين برابعة العدوية والتحرير والدفاع والاتحادية.. "تمرد": 22 مليون توقيع لسحب الثقة.. واستقالات بالشورى".

المصري اليوم

أما صحيفة المصري اليوم فكتبت " الميادين لمرسي.. سنة كفاية".. الجماهير تتأهب  للخروج الكبير لإسقاط حكم الإخوان.. وتمرد: جمعنا 22 مليون توقيع.

اليوم السابع

صحيفة اليوم السابع كتبت " كارت أحمر للرئيس" 22 مليون استمارة تمرد.

الشروق 

أما جريدة الشروق كتبت " ودقت ساعة 30 يونيو".. 9 مسيرات إلى التحرير والاتحادية اليوم.. اجتماع طاريء لقيادات الإخوان.. ومليونية للإسلاميين في رابعة.


Advertisements

ترشيحاتنا

سبب نفسي وراء قتل أم طفلتيها بشبرا الخيمة .. تفاصيل

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبد العزيز

الحكومة: ساعة محددة لإغلاق المحال والمقاهي بعد أزمة كورونا

خالد الغندور يعلن موعد ظهوره من جديد على قناة الزمالك ويوجه رسالة للأهلي

فستان ولا إيشارب.. درة تثير الجدل بإطلالة غريبة

أخبار الزمالك.. خالد الغندور يصف تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد الأهلي بالرائع.. وبيان جديد لـ مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناولها فورا .. 5 أطعمة تحميك من الإصابة بالتهاب المفاصل

بمكياج جريء.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بـ لوك جديد

للمبتدئين.. 3 سيارات هاشتباك مريحة وسعرها من 45 إلى 100 ألف جنيه