سنة كفاية ودقت ساعة 30 يونيو.. كيف استقبلت الصحف المصرية يوم الثورة على الإخوان؟

من أجل مستقبلٍ أفضل ثار الشعب المصري على حكم جماعة الإخوان في يوم 30 يونيو 2013، ثورة انحاز لها الجيش المصري، وأيدتها كل مكونات المجتمع المصري، وفي القلب منها الصحف المصرية.





وبمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو يرصد صدى البلد في هذه السطور "مانشيتات" الصحف المصرية صباح يوم 30 يونيو.





صحيفة الأهرام





كتبت صحيفة الأهرام في صدر صفحتها الأولى يوم 30 يونيو 2013 " مصر فى قبضة الخوف.. تأمين كامل للمنشآت الحيوية عشية المظاهرات.. الجيش يعزز وجوده.. والطائرات تجوب سماء المحافظات.. زيادة المعتصمين برابعة العدوية والتحرير والدفاع والاتحادية.. "تمرد": 22 مليون توقيع لسحب الثقة.. واستقالات بالشورى".





المصري اليوم





أما صحيفة المصري اليوم فكتبت " الميادين لمرسي.. سنة كفاية".. الجماهير تتأهب للخروج الكبير لإسقاط حكم الإخوان.. وتمرد: جمعنا 22 مليون توقيع.





اليوم السابع





صحيفة اليوم السابع كتبت " كارت أحمر للرئيس" 22 مليون استمارة تمرد.





الشروق





أما جريدة الشروق كتبت " ودقت ساعة 30 يونيو".. 9 مسيرات إلى التحرير والاتحادية اليوم.. اجتماع طاريء لقيادات الإخوان.. ومليونية للإسلاميين في رابعة.







