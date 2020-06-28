نشرة السوشيال ميديا : لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بملابس البحر...رد قوي من رضوى الشربيني على الجدل المثار حول يوسف الشريف

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الأحد، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:





نشرت الإعلامية رضوى الشربينى, عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة تتضامن فيها مع الفنان يوسف الشريف, بعد تصريحاته الأخيرة .





نشر الفنان احمد فلوكس , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة للفنان يوسف الشريف , يتضامن معه بعد تصريحاته الأخيرة التى تسببت فى اثارة الجدل .





نشر عمرو جمال , لاعب النادى الاهلى السابق عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام فيديو جديد لة .





نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " صورة للفنانة رجاء الجداوى , وطلبت من متابعيها الدعاء لها.





نشرت الاعلامية شيما صابر , عبر حسابة الشخصى الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة بصحبة زوجها اللاعب رامى صبرى , من حمام السباحة .





نشرت الفنانة لاميتا فرنجية , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها من العطلة الصيفية , ظهرت فيها باطلالة مثيرة .



