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منوعات

نشرة السوشيال ميديا : لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بملابس البحر...رد قوي من رضوى الشربيني على الجدل المثار حول يوسف الشريف

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:41 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الأحد، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى, عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة تتضامن فيها مع الفنان يوسف الشريف, بعد تصريحاته الأخيرة . 

نشر الفنان احمد فلوكس , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة للفنان يوسف الشريف , يتضامن معه بعد تصريحاته الأخيرة التى تسببت فى اثارة الجدل . 

نشر عمرو جمال , لاعب النادى الاهلى السابق عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام فيديو جديد لة . 

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " صورة للفنانة رجاء الجداوى , وطلبت من متابعيها الدعاء لها. 

نشرت الاعلامية شيما صابر , عبر حسابة الشخصى الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة بصحبة زوجها اللاعب رامى صبرى , من حمام السباحة . 

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها من العطلة الصيفية , ظهرت فيها باطلالة مثيرة . 

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