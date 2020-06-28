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رياضة

حسام البدري: دوري المجموعتين يضعف المسابقة.. ومن الوارد تأجيل أمم إفريقيا ..فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:59 م
حسام البدري
حسام البدري
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حسن العمدة
أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن دوري المجموعتين يضعف المسابقة. 


وقال البدري في تصريحات لمراسل برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "دوري المجموعتين يضعف المسابقة وليس من مصلحتي، سيكون هناك اجتماع مع اتحاد الكرة بعد اجتماع الكاف يوم الثلاثاء".


وأكمل: "لم أطلب إقامة معسكر في سبتمبر، ولا يوجد شيء واضح حتى الآن بخصوص هذا الشهر، ومن الصعب أن يكون هناك توقف دولي كل ذلك الوقت".


وأتم: "من الوارد تأجيل أمم أفريقيا وبالتالي ستؤجل التصفيات أو تقام في موعد أمم إفريقيا".
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