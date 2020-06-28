حسام البدري: دوري المجموعتين يضعف المسابقة.. ومن الوارد تأجيل أمم إفريقيا ..فيديو

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن دوري المجموعتين يضعف المسابقة.









وقال البدري في تصريحات لمراسل برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "دوري المجموعتين يضعف المسابقة وليس من مصلحتي، سيكون هناك اجتماع مع اتحاد الكرة بعد اجتماع الكاف يوم الثلاثاء".









وأكمل: "لم أطلب إقامة معسكر في سبتمبر، ولا يوجد شيء واضح حتى الآن بخصوص هذا الشهر، ومن الصعب أن يكون هناك توقف دولي كل ذلك الوقت".







