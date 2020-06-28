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رياضة

حسام البدري: صلاح فخر وقدوة للجميع.. وسنساند المنتخب الأولمبي العام المقبل ..فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:55 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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حسن العمدة
أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه سيبحث مع اللجنة الخماسية تنظيم المسابقات المحلية الموسم القادم.

وقال البدري في تصريحات لمراسل برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أبحث مع اللجنة الخماسية تنظيم المسابقات المحلية الموسم القادم لانه حاسم في تصفيات كاس العالم".

وأكمل: "محمود سعد ابلغني بما حدث في اجتماع المدربين، وكان هناك نقاط إيجابية منها تدرج عدد الماتشات لأن اللاعبين ليسوا مستعدين تمامل"

وتابع: "محمد صلاح فخر لمصر والعرب وقدوة للجميع، وقمت بتهنئته مباشرة بعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، وما حققه تتويج لمجهوده".

وأتم: "لم نناقش اختيارات اللاعبين مع المنتخب الأوليمبي، لكن الأولوية في الوقت الحالي للمنتخب الأول، ويجب أن نساند الاوليمبي العام المقبل
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