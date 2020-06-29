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بين الناس

أهالي مساكن التبين يشكون انتشار ومهاجمة الكلاب الضالة للأهالي بالمنطقة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن حماد ناصر، مقيم منطقه ارض الجمعية امبابة محافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة.

ويقول فى رسالته: نعاني من انتشار الكلاب الضالة والتى تقوم بمهاجمة المارة، وخاصة أثناء الليل فى ظل الظلام الموجود بالشارع لعدم إنارة الأعمدة بسبب الإصلاحات، بجانب الضوضاء من نباح الكلاب طيلة الليل ويخشى السكان من أن تقوم بعقر الأطفال أثناء النزول للشارع. 
 
وناشد القارئ العمل على إزالة أسباب الشكوى.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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