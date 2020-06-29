رئيس لجنة الصحة: الموافقة مبدئيا على زيادة 75% لبدلات المهن الطبية.. فيديو

قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية مقدم من الحكومة وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية.



وأضاف "العماري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع علي قناة "تن" الفضائية أنه بموجب القانون سيتم زيادة جميع الفرق الطبية، منها الأطباء البشريين حوالي ١٠٢٥ جنيه تقريبا، وأطباء الأسنان ٨٠٠ جنيه، والصيادلة ٧٠٠ جنيه، وذلك بواقع زيادة ٧٥٪، مع الأخذ في الاعتبار بسنوات الدراسة.

وأوضح أن الفارق بين الفرق الطبية المختلفة يكون حوالي من ١٠٠ إلى ١٥٠ جنيه بحسب سنوات الدراسة، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن أيضا إنشاء صندوق المخاطر وتحديد موارده وذلك في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي أو جزئي للأطباء، حيث يتم صرف تعويض ورعاية اجتماعية لأسرة المتوفي.

وتابع أن القانون يتضمن أيضًا مد سن المعاش إلى ٦٢ سنة، والتعاقد من سن ٦٢ إلى ٦٥ سنة بحسب الاحتياج للاستفادة من خبرات الأطباء.

وأشار إلى أن المستشفى الميداني الذي افتتحه رئيس الجمهورية أول أمس، يعد إنجازًا وثروة قومية للرعاية الصحية في مصر، كما سيتم المساهمة في تخفيف العبء على المستشفيات.