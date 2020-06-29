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سيارات

جينيسيس GV80 تصل إلى السعودية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:17 ص
صدى البلد
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أماني نوار
وصلت سيارة جينيسيس GV80 موديل 2021 إلى السعودية كأول سيارة كروس أوفر من الصانعة الكورية الفاخرة لتأتي بتصميم مستوحاة من نسختها الاختبارية لعام 2017.

وتتميز السيارة بتصميم راقٍ مع شبك أمامي مثلث الشكل ومصابيح رباعية كبيرة، وذلك بجوانب حادة رياضية مع عجلات ضخمة 22 إنش ومصابيح خلفية منفصلة وجناح كبيرة مدمج بالسقف.

أما المقصورة فتتميز بمظهر جلد ثنائي الشكل وعدادات رقمية إلى جانب شاشة 14.5 إنش تدعم التعرق على خط اليد لكتابة أسماء الوجهات بنظام الملاحة مع وجود نظام عزل صوتي فعال يعمل عبر الموجات الصوتية.

أما بالنسبة لأنظمة الأمان فتضم أنظمة أمان متقدمة كمثبت سرعة مكيف وتفادي الاصطدامات الأمامية والخلفية تلقائيا تفادي الاصطدامات الأمامية والخلفية تلقائيًا ومراقبة انتباه السائق  ومساعد الركن و تعليق هوائي الكتروني متصل بكاميرا للتعرف على التضاريس.

وتتميز السيارة أيضا  بتيربو 2.5 لتر 4 أسطوانات بقوة 300 حصان وعزم 422 نيوتن.متر، تيربو 3.5 لتر 6 أسطوانات بقوة 375 حصان وعزم 530 نيوتن متر ،نظام الدفع خلفي قياسي أو والدفع على كل العجلات متاح اختياريًا.

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