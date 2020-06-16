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سيارات

شاهد.. أول ظهور جينيسيس G70 أثناء اختبارها

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:27 م
شاهد.. أول ظهور جينيسيس
شاهد.. أول ظهور جينيسيس G70 أثناء اختبارها
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قسم السيارات
التقطت عدسات المصورين صورًا مسربة لتحفة هيونداى الكورية الجنوبية المنتظرة، وهى سيارة من فئة جينيسيس الفاخرة التى تصدر في أوروبا، والتى ستظهر قبل نهاية العام الجاري.

وكشفت مصادر من داخل الشركة أن الصور المسربة لسيارة جينيسيس نسخة واجن لـ G70، وهى من فئة السيدان، والتى كان يتم تجربتها للمرة الأولى على الطرقات فى كوريا الجنوبية.

ومن المحتمل أن تحمل السيارة اسم “G70 شوتينج بريك”، والتى ستأتى بـنفس الفيس ليفت الحالي، بجانب مصابيح أمامية و خلفية مشابهة للمتواجدة فى G80 سيدان و GV80.

ويتضح من الصور أن جينيسيس ستركز أكثر على الجانب الرياضي فى موديلات واجن، وهو الأمر الواضح من السقف المائل.

جدير بالذكر أن مبيعات جينيسيس انخفضت بشكل ملحوظ فى شهر مايو الماضي، بعدما أعلنت الشر عن تراجع  مبيعاتها، لى خلفية استمرار تأثير الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد على قطاع صناعة السيارات ومختلف الصناعات الأخرى.

شاهد.. أول ظهور جينيسيس G70 أثناء اختبارها
شاهد.. أول ظهور جينيسيس G70 أثناء اختبارها
شاهد.. أول ظهور جينيسيس G70 أثناء اختبارها
شاهد.. أول ظهور جينيسيس G70 أثناء اختبارها
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