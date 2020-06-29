مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الإثنين 29 - 6 - 2020

عدلت هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات على كل الخطوط، بعد انتهاء فترة حظر التحرك التي كانت مطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأعلنت وزارة النقل، في بيان، أنه بناءً على توجيهات وزير النقل، المهندس كامل الوزير، بإجراء التعديلات اللازمة علي مواعيد تشغيل قطارات السكك الحديدية وتشغيل اكبر عدد من القطارات لتخفيف الكثافة داخل بعض القطارات للحد من الزحام في أوقات الذروة للحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهة الطلب المتزايد علي استقلال القطارات بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتوقف وسائل النقل الجماعي بدءا من الساعة 24 (منتصف الليل) حتي الرابعة صباحًا اعتبارا من السبت الماضى الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٠.





وضعت هيئة السكة الحديد مخطط للوصول بعدد القطارات إلى ٨٦٧ قطارا علي الوجهين القبلي والبحري منها ١٩٨ قطارا لخدمة الخطوط الرئيسية و٦٦٩ قطارا لخدمة خطوط الضواحي والفروع، حيث سيتم تشغيل (١٤٢) قطارا لخدمة ركاب الوجه البحري منها ٢٨ قطارا مكيفا، ٣٤ قطارا سياحيا و٨٠ قطارا مميزا، وتشغيل (٥٦) قطارا لخدمة ركاب الوجه القبلي منها ٣٢ قطارا مكيفا و٢٤ قطارا مميزا على أن يبدأ تشغيل القطارات تباعًا من أمس السبت حتي أول يوليو ٢٠٢٠ موعد التشغيل الكلي لمخطط جداول تشغيل ٨٦٧ قطار.



