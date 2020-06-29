AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على نظام التعليق في السيارة؟

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:10 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
الكثير من قائدي السيارات يعلم بعض الأشياء عن نظام تعليق السيارة  ومن أكثر الأشياء الهامة التي يجب فحصها عند شراء سيارة جديدة أو حتى مستعملة، وسنقوم شرحها بطريقة سهلة وبسيطة و سنتعرف على أبرز أنواعها.

يتكون من العديد من القطع  الميكانيكية الكبيرة والصغيرة منها، وأبرزها ماصات الصدمات والنوابض والإطارات وغيرها.

كما يتم التوصيل إلى إطارات السيارة بالهيكل يقوم بنظام التعليق بمحاربة العوائق على الطرقات لكي لاتتضرر السيارة وأبرزها المطبات والحفر في الشوارع.
اقرأ ايضا
صور مسربة تكشف عن مفاجأة في نظام تعليق الجيل القادم من السيارة كاديلاك إسكاليد

والكثير من قائدي السيارات لا يعلم أن فكرة نظام تعليق السيارة الهدف منها هي إضافة نظام تعليق بأنواع مختلفة من الأساس بسبب استحالة التعايش مع اهتزازات وارتجاجات السيارة بينما يضطر قائد السيار العابرة على مطب او حفرة كما تظهر هنا الاهمية  الكبيرة لنظام التعليق في خوض تجربة  قيادة ممتعة وهادئة.

كما يجب التأكيد أن نظام التعليق يختلف من طراز إلى آخره ولكل فئة من السيارات يوجد نظام تعليق مخصوص  سنجد ان السيارات العائلية ستكون في حاجة لنظام تعليق سلس وناعم يخفض نسبة الاهتزاز بشكل أكبر من المعتاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهمية ممتص الصدمات في السيارة

أعطال شائعة تصيب السيارات الجديدة.. احذرها

لادا تعلن رسميا عن طرح lada largus موديل 2020 في مصر.. صور

لادا لارجوس 2020 .. تعرف على السعر والمواصفات .. صور

4 مشاكل تلحق الضرر بسيارتك عند تجاهل «ترصيص العجلات»

أعطال شائعة في السيارات الحديثة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

للمبتدئين.. 3 سيارات هاشتباك مريحة وسعرها من 45 إلى 100 ألف جنيه

النائب العام يأمر بالطعن على براءة متهم بهتك عرض طفل مصاب بالتوحد

فستان ولا إيشارب.. درة تثير الجدل بإطلالة غريبة

لماذا يجب نفض الفراش قبل النوم 3 مرات؟.. اعرف السبب

نفسى أسافر.. أسما شريف منير توجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد

الصحة: تسجيل 1265 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

للقدر رأي آخر| رغم عشقه للقيادة.. حكاية «بول ووكر» الذي توفي في حادث سيارة

لو هترجع الجيم .. إليك أفضل طريقة لتخفيف ألم العضلات