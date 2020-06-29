تعرف على نظام التعليق في السيارة؟

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والكثير من قائدي السيارات لا يعلم أن فكرة نظام تعليق السيارة الهدف منها هي إضافة نظام تعليق بأنواع مختلفة من الأساس بسبب استحالة التعايش مع اهتزازات وارتجاجات السيارة بينما يضطر قائد السيار العابرة على مطب او حفرة كما تظهر هنا الاهمية الكبيرة لنظام التعليق في خوض تجربة قيادة ممتعة وهادئة.





كما يجب التأكيد أن نظام التعليق يختلف من طراز إلى آخره ولكل فئة من السيارات يوجد نظام تعليق مخصوص سنجد ان السيارات العائلية ستكون في حاجة لنظام تعليق سلس وناعم يخفض نسبة الاهتزاز بشكل أكبر من المعتاد.