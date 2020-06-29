تعرف على نظام التعليق في السيارة؟

الكثير من قائدي السيارات يعلم بعض الأشياء عن نظام تعليق السيارة ومن أكثر الأشياء الهامة التي يجب فحصها عند شراء سيارة جديدة أو حتى مستعملة، وسنقوم شرحها بطريقة سهلة وبسيطة و سنتعرف على أبرز أنواعها.
يتكون من العديد من القطع الميكانيكية الكبيرة والصغيرة منها، وأبرزها ماصات الصدمات والنوابض والإطارات وغيرها.
كما يتم التوصيل إلى إطارات السيارة بالهيكل يقوم بنظام التعليق بمحاربة العوائق على الطرقات لكي لاتتضرر السيارة وأبرزها المطبات والحفر في الشوارع.
يتكون من العديد من القطع الميكانيكية الكبيرة والصغيرة منها، وأبرزها ماصات الصدمات والنوابض والإطارات وغيرها.
كما يتم التوصيل إلى إطارات السيارة بالهيكل يقوم بنظام التعليق بمحاربة العوائق على الطرقات لكي لاتتضرر السيارة وأبرزها المطبات والحفر في الشوارع.
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والكثير من قائدي السيارات لا يعلم أن فكرة نظام تعليق السيارة الهدف منها هي إضافة نظام تعليق بأنواع مختلفة من الأساس بسبب استحالة التعايش مع اهتزازات وارتجاجات السيارة بينما يضطر قائد السيار العابرة على مطب او حفرة كما تظهر هنا الاهمية الكبيرة لنظام التعليق في خوض تجربة قيادة ممتعة وهادئة.
كما يجب التأكيد أن نظام التعليق يختلف من طراز إلى آخره ولكل فئة من السيارات يوجد نظام تعليق مخصوص سنجد ان السيارات العائلية ستكون في حاجة لنظام تعليق سلس وناعم يخفض نسبة الاهتزاز بشكل أكبر من المعتاد.