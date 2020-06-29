في 10 دقائق.. النودلز الهندي بأقل التكاليف

إذا كنت تحاول تقديم وصفة جديدة فيمكنك ان تقدم النودلز الهندي إليك وصفة بسيطة شاركها الطاهي Vicky Ratnani مؤخرًا على Instagram.
مكونات
2 عبوة - نودلز
1 ملعقة كبيرة - زيت نباتي
1 كوب - بصل مقطع إلى شرائح
1 كوب - فلفل مقطع
1 كوب - جزر ، جوليان
1 كوب - بصل أخضر مقطع إلى شرائح
1 كوب - فطر مقطع
1/2 لا - خس
1 ملعقة كبيرة - معجون الفلفل الزنجبيل والثوم
1 ملعقة كبيرة - صلصة صويا
1 ملعقة كبيرة - صلصة شيزوان
1/2 ملعقة صغيرة - مسحوق الكركم
1 ملعقة صغيرة - سكر
1 ملعقة كبيرة - كزبرة مفرومة
1 ملعقة كبيرة - عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة - خل
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طريقة
* طهي النودلز في الماء المغلي وفقًا للتعليمات اعتمادًا على نوع المكرونة التي تستخدمها. يصفى ، يبرد تحت الماء الجاري.
* أضيفي بضع قطرات من الزيت إلى المعكرونة لمنعها من الالتصاق ببعضها البعض.
* في مقلاة ، قم بتسخين بعض الزيت إلى درجة التدخين تقريبًا.
* ثم نضيف شرائح البصل والفلفل والجزر والبصل الأخضر والفطر ومعجون الفلفل الزنجبيل والثوم.
* اخلطي الصويا والشيزوان والكركم والسكر في وعاء صغير واخلطيهم جيدا.
* أضف هذا المزيج إلى الخضار. ثم نضيف المكرونة ونقلب جيدا. تطبخ لمدة خمس دقائق. الموسم حسب الذوق. قدميها ساخنة