AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في 10 دقائق.. النودلز الهندي بأقل التكاليف

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:04 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
 إذا كنت تحاول تقديم وصفة جديدة فيمكنك ان تقدم النودلز الهندي  إليك وصفة بسيطة شاركها الطاهي Vicky Ratnani مؤخرًا على Instagram.

مكونات
2 عبوة - نودلز
1 ملعقة كبيرة - زيت نباتي
1 كوب - بصل مقطع إلى شرائح
1 كوب - فلفل مقطع
1 كوب - جزر ، جوليان
1 كوب - بصل أخضر مقطع إلى شرائح
1 كوب - فطر مقطع
1/2 لا - خس 
1 ملعقة كبيرة - معجون الفلفل الزنجبيل والثوم
1 ملعقة كبيرة - صلصة صويا
1 ملعقة كبيرة - صلصة شيزوان
1/2 ملعقة صغيرة - مسحوق الكركم
1 ملعقة صغيرة - سكر
1 ملعقة كبيرة - كزبرة مفرومة
1 ملعقة كبيرة - عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة - خل

طريقة
* طهي النودلز في الماء المغلي وفقًا للتعليمات اعتمادًا على نوع المكرونة التي تستخدمها. يصفى ، يبرد تحت الماء الجاري.
* أضيفي بضع قطرات من الزيت إلى المعكرونة لمنعها من الالتصاق ببعضها البعض.
* في مقلاة ، قم بتسخين بعض الزيت إلى درجة التدخين تقريبًا.
* ثم نضيف شرائح البصل والفلفل والجزر والبصل الأخضر والفطر ومعجون الفلفل الزنجبيل والثوم.
* اخلطي الصويا والشيزوان والكركم والسكر في وعاء صغير واخلطيهم جيدا.
* أضف هذا المزيج إلى الخضار. ثم نضيف المكرونة ونقلب جيدا. تطبخ لمدة خمس دقائق. الموسم حسب الذوق. قدميها ساخنة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عزومتك عندنا.. أرز بالخلطة وبفتيك بالخضار مع سمبوسك بالجبنة.. والحلو قطايف بالتمر والمكسرات

عزومتك من الهند.. برياني دجاج.. شوربة الطماطم بالتوابل.. وهنحلي باللادو الهندية الشهيرة بحلوى كوشي

سحورك عندنا.. فول بالهوت دوج وأصابع البيض بالجبنة ولبن رايب

طريقة عمل اللازانيا .. 7 وصفات مختلفة

فطار غير تقليدى.. طريقة عمل الكشرى

الطريقة الأصلية للتندوري الهندي "فيديو"

ترشيحاتنا

حافية القدمين .. رانيا منصور تستعرض رشاقتها بإطلالة جديدة

الصحة: إنتاج دواء مصري فعال في علاج كورونا بهذا التوقيت

في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة خامسة من العيار الثقيل

في السر.. الأمير تشارلز يمنح مصروفا للأمير هاري وزوجته ميجان

أعراض مختلفة تصيب المرضى مع الموجة الثانية لكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد

في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

للقدر رأي آخر| رغم عشقه للقيادة.. حكاية «بول ووكر» الذي توفي في حادث سيارة