في 10 دقائق.. النودلز الهندي بأقل التكاليف

إذا كنت تحاول تقديم وصفة جديدة فيمكنك ان تقدم النودلز الهندي إليك وصفة بسيطة شاركها الطاهي Vicky Ratnani مؤخرًا على Instagram.





مكونات

1 ملعقة كبيرة - زيت نباتي

1 كوب - بصل مقطع إلى شرائح

1 كوب - فلفل مقطع

1 كوب - جزر ، جوليان

1 كوب - بصل أخضر مقطع إلى شرائح

1 كوب - فطر مقطع

1/2 لا - خس

1 ملعقة كبيرة - معجون الفلفل الزنجبيل والثوم

1 ملعقة كبيرة - صلصة صويا

1 ملعقة كبيرة - صلصة شيزوان

1/2 ملعقة صغيرة - مسحوق الكركم

1 ملعقة صغيرة - سكر

1 ملعقة كبيرة - كزبرة مفرومة

1 ملعقة كبيرة - عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة - خل





طريقة

* طهي النودلز في الماء المغلي وفقًا للتعليمات اعتمادًا على نوع المكرونة التي تستخدمها. يصفى ، يبرد تحت الماء الجاري.

* أضيفي بضع قطرات من الزيت إلى المعكرونة لمنعها من الالتصاق ببعضها البعض.

* في مقلاة ، قم بتسخين بعض الزيت إلى درجة التدخين تقريبًا.

* ثم نضيف شرائح البصل والفلفل والجزر والبصل الأخضر والفطر ومعجون الفلفل الزنجبيل والثوم.

* اخلطي الصويا والشيزوان والكركم والسكر في وعاء صغير واخلطيهم جيدا.

* أضف هذا المزيج إلى الخضار. ثم نضيف المكرونة ونقلب جيدا. تطبخ لمدة خمس دقائق. الموسم حسب الذوق. قدميها ساخنة



