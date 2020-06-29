وكيل الصحة يكشف تفاصيل شفاء أول حالة ببلازما المتعافين في الشرقية.. فيديو

قال هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن فيما يخص شفاء أول حالة ببلازما المتعافين في الشرقية، أشار إلى أن اللجنة العلمية في الوزارة كانت على تواصل دائم مع الفريق، حيث قمنا بإعداد التقرير الطبي اللازم للحالة وقمنا بإرسالها مع التحاليل التي طلبتها اللجنة العلمية.





وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع علي قناة " سي بي سي" أنه على الفور تم الموافقة على علاجه باستخدام بلازما المتعافين، كما تم صرف البلازما له من العجوزة، متابعا: تم علاجه في مستشفي فقوس للعزل.





وتابع: اليوم تعافى وخرج سليم معافى وننتظرة للتبرع ب بلازما المتعافين لغيرة من المرضى، مشيرا إلى أن وزارة الصحة امدت المحافظة الأسبوع الماضي بجهاز سحب بلازما المتعافين.





وأشار إلى أنهم بدؤا في السحب من خلال مركز الدم الإقليمي بالشرقية، متابعا: الناس توافدت عليه بكثرة.





ولفت إلى أنه سيكون هناك بنك ببلازما المتعافين بالشرقية، وذلك بالتواصل مع الوزارة من أجل تحديد من سيتم معالجته بالبلازما.





وأكد على أنه لا يوجد أي أثار جانبه لسحب البلازما، وكذلك الأمر للمصابين الذين يحتاجون للبلازما، معقبا: العلاج ببلازما المتعافين من ضمن بروتوكولات العلاج الفتره الحاليه.