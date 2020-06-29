حديقة مطار الخارجة واجهة حضارية ومتنفس طبيعي للمواطنين

أعلنت محافظة الوادي الجديد ، فكرة إنشاء حديقة تكون في مستهل مدينة الخارجه ومظهر جمالي وحضاري لاستقبال زوار المحافظة.





قال المهندس محسن مغربي، مدير مديرية الطرق بالوادى الجديد،إن فكرة التطوير تستند إلى أهمية موقع الحديقة باعتبارها أول مكان تقع عليه عين الزائرين للمحافظة من الخارج في ظل ما تشهده مراكز المحافظة الخمسة من تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملّوط محافظ الوادى الجديد.

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وأضاف مغربى، أن الأعمال الجارى تنفيذها خلال المرحلة الراهنة تشمل حمام سباحة للكبار وآخر لصغار الأعمار من بالإضافة إلى ملعب خماسى وملعب كرة طائرة ملحق بها بعض رياضات ألعاب الماء للأطفال.





وأشار إلى، أنه من المقرر أن تضم الحمامات الترفيهية بداخلها مراكب صغيرة لتبدأ الرحلة من النيل العظيم مرورا بالبحر المتوسط والأحمر وذلك وفق مجسم خريطة جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى وجود تراك للدراجات الهوائية وأماكن انتظار للسيارات بجانب أماكن خضراء وكافيهات للترفيه عن أبناء المحافظة وجميع الزائرين ورواد السياحة.





واوضح مغربي أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وجه بعمل مسطحات خضراء وزراعة أشجار ونباتات زينة وتخصيص حديقة للأطفال وكافيتريا وركن بيئي ودورات مياه لخدمة رواد الحديقة. وذلك لإضفاء مظهر حضاري بمدخل المحافظة ودراسة إنشاء ملعب خاص بالأطفال ليمارسوا الرياضة به، مشددًا بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة.





وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تفقد أمس ، حديقة المطار بمدخل مدينة الخارجة، والتي يجرى تطويرها وتجهيزهما بالنظام البيئي الذي يعكس التراث الواحاتى للمحافظة، لتكون متنفسا طبيعيا للمواطنين.





ووجه الزملوط، بسرعة توصيل المياه لحمام السباحة لتشغيله، ودراسة إنشاء ملعب خاص بالأطفال ليمارسوا الرياضة به، مشددًا بسرعة الانتهاء من كل الأعمال في التوقيتات المحددة.







