الأسباب الرئيسية لضعف كهرباء السيارة

تعتبر بطارية السيارة هي المورد الرئيسي للكهرباء وأي ضعف في كهرباء السيارة يكون سببه ضعف البطارية او تلفها ومن المعروف أيضا أن مهمة الكهرباء الأساسية في السيارات هي تزويد البطارية ومختلف الدوائر الكهربائية بالتيار اللازم للتشغيل.



وهناك أسباب كثيرة لضعف بطارية السيارة لا يعلمها الكثير من مالكي السيارات ومن أبرز الأشياء هي نوعية ألواح الرصاص فقد تكون نوعية ألواح الرصاص ليست مطابقة 100 % كام تم التوصية عليها من المصنع.



خاصة أنه مع مرور الزمن تتساقط منها قطع صغيرة تشبه حبات الرمل وتسمى برادة وتتراكم في قاع البطارية ،اما بالنسبة لنوعية الحمض يكون الحمض المستخدم قويا لذلك يزيد من عملية التساقط المذكورة في السبب السابق.



كما أن انخفاض درجات الحرارة يعد انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء يسبب العديد من مشاكل سيارات مثل عدم قدرتها على بدء الدوران بالإضافة إلى عدم الإستجابة لأي محاولة لتشغيلها.



من أكثر الأسباب أيضا مكيف السيارة حيث يُسبب أحيانًا ضعفًا في البطارية، وبالتالي تَضعف الكهرباء بشكلٍ عام في السيارة.



