الأرصاد: الطقس غدا مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري.. والعظمى بالصعيد 40 درجة

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن يسود غدا الثلاثاء،طقس مائل للحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة، لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.





ويكون الطقس على السواحل الشمالية معتدل نهارا لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يظل الطقس حار نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





ويكون الطقس على محافظات الصعيد، حار نهارا على محافظات الشمال لطيف ليلا، ويبقي شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.



