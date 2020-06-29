AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد: الطقس غدا مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري.. والعظمى بالصعيد 40 درجة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:45 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
Advertisements
نورهان خفاجي
أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن يسود غدا الثلاثاء،طقس مائل للحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة، لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

ويكون الطقس على السواحل الشمالية معتدل نهارا لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يظل الطقس حار نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويكون الطقس على محافظات الصعيد، حار نهارا على محافظات الشمال لطيف ليلا، ويبقي شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا، على القاهرة والوجه البحري 35 للعظمى و22 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 29 العظمى والصغرى 23، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمي والصغري 26، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 22 وعلى جنوب الصعيد 40 العظمى والصغرى 26.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الغد معتدل يصاحبه أمطار خفيفة بعدة مناطق.. والقاهرة تسجل 29

الأرصاد: طقس غدٍ شديد الحرارة يصاحبه شبورة.. والعظمى 39 درجة

ارتفاع طفيف.. الأرصاد: طقس ثالث يوم العيد مائل للحرارة والقاهرة 30 درجة

القاهرة 31 درجة..الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

الأرصاد: طقس السبت لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا.. والقاهرة تسجل 29 درجة

الأرصاد الجوية: ارتفاع درجات الحرارة غدا على المحافظات.. والقاهرة 35 درجة

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 29 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

في السر.. الأمير تشارلز يمنح مصروفا للأمير هاري وزوجته ميجان

بالقنابل والرصاص.. هجوم مسلح على مبنى بورصة باكستان.. فيديو

حدث ليلا.. إصابة مهاجم إنبي بـ كورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ سميحة أيوب.. مقتل قيادي في ميليشيات الوفاق الليبية

عقب ظهور إصابات.. الخوف يسيطر على لاعبي حرس الحدود.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد

في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

للقدر رأي آخر| رغم عشقه للقيادة.. حكاية «بول ووكر» الذي توفي في حادث سيارة