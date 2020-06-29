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تعليم

خلال الامتحانات.. جامعة حلوان تعلن رابط التسجيل للطلاب الراغبين في الإقامة بالمدن الجامعية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:25 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن رابط تسجيل بيانات الطلاب الراغبين فى الإقامة بالمدن الجامعية خلال إمتحانات الفصل الدراسى الثانى  2020/2019 حيث يقتصر  التسكين فى المدن الجامعية على الطلاب  المقيمين فى المدن قبل أزمة فيروس كورونا، ويمكن للطلاب الراغبين فى السكن فى المدينة التسجيل من خلال الدخول على الرابط التالى



وأوضح الاستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أنه تم إتخاذ كافة التدابير الإحترازية وإجراء عمليات التطهير والتعقيم للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب، مؤكدًا على اتخاذ الجامعة كافة الإجراءت اللازمة لعقد إمتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2020 على أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية إعتبار من 4/7/2020 مشيرًا إلى أنه تم اعلان جداول الامتحانات بجميع الكليات.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن هناك مجموعة من الضوابط الهامة التى سيتم اتخاذها قبل تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، وهى توقيع الكشف الطبى على الطلاب بمعرفة الإدارة الطبية قبل التسكين، وسيتم التسكين وفقا للإجراءات الاحترازية المقررة، كذلك سيتم تسليم الطلاب الوجبات مغلفة بالمبانى السكنية، وإقامة الطالب ستكون فى غرفة فردية، ويمنع التردد أو التجول داخل الغرف أو التجمع داخل المبنى،  على أن تكون الإقامة خلال فترة الإمتحانات فقط طبقا لجداول الكليات المعلنة. 

وأشار الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة إلى أنه تم توفير سبل الإعاشة والإقامة اللازمة للطلاب بالمدن الجامعية فضلًا عن توفير أماكن أمنة ومعقمة عبر تطبيق منظومة سكن تراعي التباعد الاجتماعي بين الطلاب، ومنظومة تعمل على ضمان جودة وسلامة الأغذية المقدمة لهم. 

كما  أكد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة، ويشمل ذلك قياس درجة الحرارة عند مداخل الجامعة والكليات، وضرورة إرتداء الكمامات طوال فترة التواجد بالجامعة، وتقليل الطاقة الإستيعابية لقاعات الإمتحانات بحيث تترك مسافة لا تقل عن مترين بين الطلاب، مع تعقيم القاعات قبل وبعد كل إمتحان. حتى لا يضار أى من الطلاب من تأخر موعد تخرجهم يذكر أنه  تم التواصل مع الجهات المعنية لتأجيل موعد الالتحاق بالتجنيد لهذا العام لحين الإنتهاء من الإمتحانات وظهور النتائج، وستتولى إداره التجنيد من جانبها اتخاذ القرارات اللازمة لذلك.
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