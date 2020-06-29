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أخبار العالم

بينهم 8 أطفال.. السودان: اعتقال 122 شخصا متجهين إلى ليبيا للقتال كمرتزقة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:27 ص
على صالح
أعلنت سلطات الأمن في السودان عن اعتقال 122 شخصا كانوا في طريقهم إلى ليبيا للقتال في صفوف الميليشيات المسلحة بصفتهم "مرتزقة" ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

ونقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية "سونا" عن العميد جمال جمعة، المتحدث باسم قوات الرد السريع، قوله إن "قوات الأمن المشتركة اعتقلت 122 من الخارجين عن القانون من ضمنهم ثمانية أطفال اتجهوا إلى صوب ليبيا للقتال كـ مرتزقة ضمن صفوف الميليشيات المسلحة".

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ونشرت "سونا" مقطع فيديو يظهر عشرات الشباب الجالسين على الأرض، محاطين بمركبات عسكرية تحمل جنودًا مسلحين ببنادق كلاشنيكوف.
واشارت الوكالة السودانية إلى إن الفيديو تم تصويره في الجناينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

ونفت وزيرة الخارجية السودانية، اسماء عبدالله، الأسبوع الجاري، تورط القوات السودانية في الصراع مع اي فصيل في ليبيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزيرة السودانسة قولها: "لا يمكننا التورط في صراع في أي دولة مجاورة".
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