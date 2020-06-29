كوريا الجنوبية تنتقد اليابان لمعارضتها إضافة سول لقمة مجموعة السبع الموسعة

انتقدت كوريا الجنوبية بشدة اليابان بسبب معارضتها لفكرة الولايات المتحدة بشأن إضافة سول إلى قمة موسعة لمجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع في الخريف.





وقال مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي لوكالة (يونهاب) للأنباء اليوم الاثنين" إنه ليس من المستغرب أن تتمسك اليابان بهذا الموقف المتسق مع عدم الاعتراف بأخطائها، منوها بأن المجتمع الدولي ولاسيما الدول المتقدمة، يعرف مستوى اليابان، فليس لها تأثير كبير على فكرة الولايات المتحدة".





وكانت وكالة أنباء كيودو اليابانية قد أفادت أمس الأحد بأن اليابان سلمت معارضتها لفكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإضافة كوريا الجنوبية إلى قمة موسعة لمجموعة السبع، قائلة إن موقف كوريا الجنوبية مختلف عن موقف أعضاء مجموعة السبع بشأن قضايا الصين وكوريا الشمالية.





وفي أواخر شهر مايو، طرح الرئيس ترامب فكرة إضافة كوريا الجنوبية، جنبا إلى جنب مع أستراليا والهند وروسيا، لتشكيلة مجموعة السبع، حيث إن العضوية الحالية قديمة ولا تمثل الظروف العالمية بشكل صحيح.

وأشارت يونهاب إلى أن هذا الموقف المتشدد من المكتب الرئاسي الكوري جاء في الوقت الذي لا تظهر فيه اليابان موقف التأمل الذاتي في شؤون التاريخ.



