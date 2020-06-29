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توك شو

بعد افتتاح الرئيس له .. أبرز 10 معلومات عن قصر البارون بعد تطويره

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:25 م
قصر البارون
قصر البارون
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محمد الاسكندرانى
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم افتتاح العديد من مشروعات تطوير شرق القاهرة و التى جاء على رأسها ، قصر البارون بعد ترميمة .

يرصد "صدى البلد" أبرز 10 معلومات عن قصر البارون فى السطور القادمة :

1- كلف بتشييده المليونير البلجيكى البارون إدوارد لويس جوزيف إمبان
2- بنى القصر على الطراز الهندى بحى مصر الجديدة 
3- فترة العمل به بين 1907-1911م 
4- صممه المهندس المعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل 
5- تصميمه الداخلي يتكون من ثلاث طوابق يعلوها سطح
6- يحيط بالقصر حديقة كبيرة من جميع الجهات
7- الدور الارضي به غرفة استقبال وأخرى للطعام و غرفة للعبة البلياردو
8- صمم بحيث لا تغيب عنه الشمس من كافة جوانبه 
9- يقع القصر على مساحة 12.5 ألف متر 
10- بلغت تكلفة تطوير القصر أكثر من 100 مليون جنيه

بعد افتتاح الرئيس له .. أبرز 10 معلومات عن قصر البارون بعد تطويره
بعد افتتاح الرئيس له .. أبرز 10 معلومات عن قصر البارون بعد تطويره
بعد افتتاح الرئيس له .. أبرز 10 معلومات عن قصر البارون بعد تطويره
بعد افتتاح الرئيس له .. أبرز 10 معلومات عن قصر البارون بعد تطويره
بعد افتتاح الرئيس له .. أبرز 10 معلومات عن قصر البارون بعد تطويره
بعد افتتاح الرئيس له .. أبرز 10 معلومات عن قصر البارون بعد تطويره
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