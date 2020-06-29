بعد افتتاح الرئيس له .. أبرز 10 معلومات عن قصر البارون بعد تطويره

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم افتتاح العديد من مشروعات تطوير شرق القاهرة و التى جاء على رأسها ، قصر البارون بعد ترميمة .





يرصد "صدى البلد" أبرز 10 معلومات عن قصر البارون فى السطور القادمة :





1- كلف بتشييده المليونير البلجيكى البارون إدوارد لويس جوزيف إمبان

2- بنى القصر على الطراز الهندى بحى مصر الجديدة

3- فترة العمل به بين 1907-1911م

4- صممه المهندس المعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل

5- تصميمه الداخلي يتكون من ثلاث طوابق يعلوها سطح

6- يحيط بالقصر حديقة كبيرة من جميع الجهات

7- الدور الارضي به غرفة استقبال وأخرى للطعام و غرفة للعبة البلياردو

8- صمم بحيث لا تغيب عنه الشمس من كافة جوانبه

9- يقع القصر على مساحة 12.5 ألف متر

10- بلغت تكلفة تطوير القصر أكثر من 100 مليون جنيه



