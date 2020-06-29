شاهد.. بدء الصلوات في كنائس الأقصر بعد عودة الحياة لطبيعتها

شهدت كنائس محافظة الأقصر ، صباح اليوم الاثنين، فرحة عارمة من الأخوة الأقباط مع دق أجراس الكنائس، لانطلاق صلاة القداس الإلهي ببعض الكنائس وسط إجراءات احترازية مشددة، بعد توقف دام 100 يوم بسبب القرارات التى اتخذتها الدولة بغلق دور العبادة للوقاية من انتشار فيروس كورو نا.





وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمحافظة الأقصر أولى قداستها من كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر .





وشهدت كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بإسنا، توافد عدد من المصلين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات والوقوف على مسافات متباعدة داخل الكنيسة، فيما استعدت الكنيسة لاستقبال المصلين بإجراءات التعقيم والتطهير وقيام أحد الخدام بالوقوف على باب الكنيسة لقياس درجة حرارة المترددين للصلاة قبل دخولهم إلى الكنيسة.





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من جانبه قال القمص متاؤس زخاري راعى الكنيسة ووكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بإسنا، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية قبل استقبال المصلين، حيث تم تطهير وتعقيم الكنيسة قبل كل قداس مع قياس درجة الحرارة للمصلين قبل الدخول والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامات ومنع التجمعات والانصراف فورًا بعد انتهاء صلاة القداس.



