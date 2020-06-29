وزير الطيران المدنى : تم إعادة 77 ألفا من المصريين بالخارج على متن 415 رحلة جوية





اواشار الى ان تم تشكيل لجنه برئاسة رئيس مجلس الوزراء والزرارات المعنية لأدارة الازمة واعادة ما يقرب من 77 الف مصرى بالخارج على متن 415 رحلة .





وتابع اننا نتخذ الاجراءات الاحترازية بالمطارات المصرية للحد من انتشار الفيروس ، حيث تم تنفيذ الاجراءات الموصى بها عالميا من تباعد اجتماعى بجميع تباعاته ووضع كاميرات حرارية لقياس درجة الحرارة للركاب والعاملين .





واكد انه تم توفير الفلاتر على الطائرات من النوع المطلوب دوليا والتاكد من فعاليتها ضد الفيروس ، حرصا من وزارة الطيران على البعد الاجتماعى وتخفيفا على الدولة تم تخصيص مستشفى مصر للطيران واحدى المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمة للعاملين فى الطيران المدنى لتلقى العلاج او العزل فى حاله تعرض احدهما للاصابة بفيروس كورونا .

واضاف محمد منار ، خلال كلمته بافتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات بشرق القاهرة وقصر البارون ومطاري العاصمة وسفنكس اليوم ، انه بسبب تداعبات كورونا التى كانت مصر من اوائل الدول التى تعاملت مع الازمة فى نقل رعاياها من ووهان من الصين وكان لها اثر فى رفع روح معنوية للمواطنين .