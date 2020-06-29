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رياضة

تدريبات خاصة للاعبي الأهلي بملعب التتش

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:00 م
تدريبات الأهلي أرشيفية
تدريبات الأهلي " أرشيفية"
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عبدالحكيم أبو علم
خصص ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة للتصويبات في مران المجموعة الأولى صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

في الوقت الذي خاض فيه ثنائي حراسة المرمي محمد الشناوي ومصطفى شوبير تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.

وقاد تقسيمة قوية بين اللاعبين في مران المجموعة الأولى الذي انطلق في الثامنة والنصف صباح اليوم الاثنين.

وحرص سيزا على قيادة اللاعبين في تقسيمة استمرت لمدة ثلاثين دقيقة عقب انتهاء المران البدني الذى استغرق قرابة نصف ساعة.

وتضم المجموعة الأولى كلًا من: وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم، وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف، وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.
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