مخدر الفودو.. تجديد حبس عاطلين لاتجارهما فى المخدرات بعين شمس





قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس الجزئية، تجديد حبس عاطلين، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بمنطقة عين شمس.





البداية عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس و "لأحدهما معلومات جنائية"، حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو وزنت 1،200 كيلو جرام- مبلغ مالي.









وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.





تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبسهما.



