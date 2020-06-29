حاضر بجسده غائب عن الواجب.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون نقيب الأطباء

هاجم رواد السوشيال ميديا الدكتور حسين خيري نقيب الاطباء والدكتورة شيرين غالب نقيبة أطباء القاهرة لتحريضهم الأطباء على ترك عملهم فى المستشفيات الحكومية.





قاال أحد رواد السوشيال ميديا: "سؤال إلى النقيب الحاضر بجسده الغائب عن نبض الأطباء المرابطين في المستشفيات جنود الجيش المصري الأبيض، هل فكرت أن تطمئن على أعضاء النقابة الذين يقومون بواجبهم الوطني في مكافحة المرض والحفاظ على الحق في الحياة؟".





وأضاف: "بصراحة لم نراك أو أي من الملتحفين بدثار النقابة في أول الصفوف للوفاء بقسم الشرف والأمانة الذي يؤديه الأطباء قبل ممارسة دورهم الوطني والإنساني".



