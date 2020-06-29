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حوادث

حاضر بجسده غائب عن الواجب.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون نقيب الأطباء

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:13 م
حسين خيري نقيب الاطباء
حسين خيري نقيب الاطباء
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مصطفى رماح
هاجم رواد السوشيال ميديا الدكتور حسين خيري نقيب الاطباء والدكتورة شيرين غالب نقيبة أطباء القاهرة لتحريضهم الأطباء على ترك عملهم فى المستشفيات الحكومية.

قاال أحد رواد السوشيال ميديا: "سؤال إلى النقيب الحاضر بجسده الغائب عن نبض الأطباء المرابطين في المستشفيات جنود الجيش المصري الأبيض، هل فكرت أن تطمئن على أعضاء النقابة الذين يقومون بواجبهم الوطني في مكافحة المرض والحفاظ على الحق في الحياة؟".

وأضاف: "بصراحة لم نراك أو أي من الملتحفين بدثار النقابة في أول الصفوف للوفاء بقسم الشرف والأمانة الذي يؤديه الأطباء قبل ممارسة دورهم الوطني والإنساني".

وقال آخر: "مادام ذلك موقفك فلماذا تشكك في أشياء لا تعلمها ولم تلمسها بنفسك ومشيت خلف ذوي الأهواء والتوجهات السياسية والحسابات الإنتخابية؟ ألم يكن من الأفضل أن يكون نقيب الأطباء قدوة يحتذى بها ويمثل الواجهة المشرقة للأطباء نخبة المجتمع".
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