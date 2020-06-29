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برلمان

طاقة البرلمان تشيد بإجراءات الكهرباء الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:12 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا وفى مقدمتها منح الموظف المصاب بأي أمراض مزمنة والموظفة الحامل او من ترعى طفلا أقل من 12 عاما وايضا العاملين من ذوى الخاصة الاحتياجات الخاصة إجازة استثنائية.

وأعلن النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم تأييده لسياسات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة التداعيات السلبية للفيروس كورونا بمنع أي شخص سواء من العاملين أو المتعاملين من الدخول لمواقع العمل التابعة لقطاع الكهرباء دون ارتداء الكمامة والكشف على درجات الحرارة للجميع‏ واستمرار تخفيض العمالة والاستمرار في عمليات النظافة والتعقيم لجميع  مواقع الإنتاج والعمل داخل جميع الشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء وتيسير إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين لمنع التكدس في مواقع خدمات‏ شركات ومؤسسات قطاع الكهرباء.

كما أشاد النائب طلعت السويدي بسياسات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في المحاسبة على أساس المتوسطات خلال مواجهة الدولة لفيروس كورونا وتسجيل القراءة والتحصيل من خلال المواقع الإلكترونية للشركة القابضة.

كما أشاد بالتعاون مع الشركات عن طريق بعض البنوك وكذلك سياسات الوزارة في شحن العدادات مسبقة الدفع من خلال التعاون مع بعض الشركات ومنافذ البريد وبعض البنوك والتليفون المحمول.
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