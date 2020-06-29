روسيا تقترع رغم كورونا .. أكثر من 30 مليون شخص شارك في التصويت على التعديلات الدستورية

قالت إيلا بامفيلوفا، رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا ، أن أكثر من 30 مليون شخص شاركوا في التصويت على تعديلات الدستور الروسي في الأيام الثلاثة الماضية في جميع أنحاء البلاد، وبلغت نسبة المشاركة 28.46٪.





وقالت بامفيلوفا لمركز المعلومات التابع للجنة الانتخابات المركزية: "وفقا لأحدث البيانات، خلال الأيام الثلاثة الماضية من إجراء التصويت في روسيا، بما في ذلك التصويت عبر الإنترنت، صوت 30917512 مواطنًا، وكانت نسبة المشاركة 28.46٪".





اقرأ ايضا

على خطى الصين.. بوتين رئيسا مدى الحياة بعد اقتراحه إجراء تعديلات على الدستور





بدأ التصويت في جميع أنحاء روسيا على التعديلات الدستورية في 25 يونيو، ويوم التصويت الرسمي بموجب المرسوم الرئاسي هو 1 يوليو ولكن بسبب حالة فيروس كورونا تم تمديد فترة التصويت لمدة أسبوع.





ويبدأ عد الأصوات في المناطق بعد الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي في 1 يوليو، عندما تغلق مراكز الاقتراع.





وإلى جانب فترة التصويت الممتدة (من 25 يونيو إلى 1 يوليو)، يمكن للأشخاص الإدلاء بأصواتهم خارج مراكز الاقتراع في مناطق الاقتراع المنظمة بشكل خاص، بما في ذلك في الهواء الطلق، أو استخدام التصويت بدون تلامس في المنزل.





وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمقيمين في موسكو ومنطقة نيجني نوفجورود التصويت عبر الإنترنت.



