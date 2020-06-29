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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: نسعى بكل السبل لتحسين جودة القطن المصري ليسود العالم من جديد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:47 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام ، إن التجربة الخاصة بالتجارة والحليج حسنت من جودة القطن، آملا في العودة لبيع الأقطان المصرية من أجل أن تسود السوق العالمي، بعد الإجراءات الجديدة للتجارة والحليج ، لافتا اىى ان هذا سيؤدى لاحياء بورصة السلع مرة اخرى التى اعلن عنها على المصيلحى وزير التموين، وستكون الاقطان من اول السلع .

وأضاف توفيق خلال ندوة جمعية رجال الاعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم الاثنيين ، أن القطن المصري يعد «ملك الأقطان» على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه «فقد العرش لسنوات أمام القطن الأمريكي المهجن من القطن المصري  وفقا لتعبيره.


ولفت إلى تغيير نصف الطاقة في الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، لاستكمال منظومة زراعة القطن في مصر، وزيادة القيمة المضافة على الأقطان المصرية طويلة التيلة أو المستوردة قصيرة التيلة المستخدمة للكساء الشعبي.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن الغزل والنسيج يستخدم 6 ملايين قنطار قطن غير مصري مستورد وغزول سميكة للكساء الشعبي، مشيرا إلى استخدام القطن المصري قطن طويل التيلة وفائق الطول لإنتاج المنتجات فائقة الجودة، ودخوله في الاستهلاك المحلي بنسبة 5% فقط.
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