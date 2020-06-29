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أخبار العالم

بعد نشر مقطع فيديو.. إيران تكشف حقيقة تحطم مروحية قرب شيراز

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:08 م
إيران تكشف حقيقة
إيران تكشف حقيقة تحطم مروحية قرب شيراز
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القسم الخارجي
كشفت إيران، اليوم الاثنين، عن حقيقة الأنباء التي تحدثت عن تحطم وسقوط مروحية قرب مدينة شيراز جنوبي البلاد.

ووفقًا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، نفى قائد القوات الجوية الإيرانية الأمر، مؤكدا عدم تحطم أي طائرة في شيراز.

​كما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن مصادر رسمية نفيها الأنباء المتداولة بخصوص سقوط المروحية، لافتة إلى أن أعمدة الدخان ناجمة عن حريق وليس عن سقوط مروحية.

​كانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت في وقت سابق، أن مروحية تحطمت في مدينة مرودشت بمحافظة فارس عندما كانت في طريقها إلى مدينة شيراز"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ونشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر اللقطات الأولى بعد سقوط الطائرة.
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